Beliebt auf iPhone und iPad

14.12.2017 Berlin. Auf die Suche, fertig, los: Auf dem iPad wird gerade gesucht und gesucht. Denn das Wimmelbildspiel "Hidden Folks" verzaubert Spieler mit seinen Schwarzweiss-Zeichnungen. Es steigt neu in die App-Charts ein - und befindet sich in guter Gesellschaft mit tapferen Rittern.

Irgendwie ist es eine Reise in die Kindheit. Denn "Hidden Folks", der Neueinsteiger in die Game-Charts, ist nichts anderes als ein Wimmelbildspiel. Daneben geht es in den Top Ten um Mut und Geschicklichkeit.

"Hidden Folks" (4,49 Euro) ist ein interaktives Miniatur-Suchspiel in einer handgezeichneten Umgebung. Hier geht es darum, versteckte Figuren mit Hilfe von Hinweisen zu finden. Dabei geht es durch liebevoll gestaltete Schwarzweiss-Welten, wie Wälder, Städte oder Ödland. Das digitale Wimmelbilderspiel mit Soundeffekten landet auf Platz zwei der kostenpflichtigen iPad-Games.

Bei der Top-App "Rush" erfreut sich der Gamer an der rasanten Fahrt mit einem Ball über eine dynamische, zweispurige Fahrbahn. Auf der Jagd nach dem Highscore braucht der Spieler gute Reflexe, um den zahlreichen Hindernissen rechtzeitig auszuweichen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Das temporeiche Spiel liegt ganz weit vorn bei den kostenlosen Game-Apps.

Auf Platz zehn der meistgekauften iPad-Games in dieser Woche: das Action-Rollenspiel "Portal Knights" (5,49 Euro). Der Spieler geht bei dieser App mit seinem selbst gestalteten Ritterhelden auf eine Abenteuerreise durch unbekannte 3D-Welten und versucht, Feinde erfolgreich zu bekämpfen und so den Frieden in der Welt wiederherzustellen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 5 Splitter Critters RAC7 Games 3,49 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 7 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 8 Reigns: Her Majesty Devolver Digital 3,49 9 Assassin's Creed Identity Ubisoft 0,99 10 Game Dev Tycoon Greenheart Games Pty. Ltd. 5,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Rush Ketchapp kostenlos 2 Dune! Voodoo kostenlos 3 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 4 Animal Crossing: Pocket Camp Nintendo Co., Ltd. kostenlos 5 Snake VS Block Voodoo kostenlos 6 Fire Up! Voodoo kostenlos 7 Rider Ketchapp kostenlos 8 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 9 Knives Out NetEase Games kostenlos 10 Millionär 2017 HoaPV kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Hidden Folks Adriaan de Jongh 4,49 3 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 4 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 5 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 6 The Room Fireproof Games 1,09 7 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 8 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 5,49 9 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 6,99 10 Portal Knights 505 Games (US), Inc. 5,49

Meistgeladene iPad Games (dpa)