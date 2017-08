Hits für iPhone und iPad

Das Spiel "Geheimakte 2: Puritas Cordis" ist neu in den Top-Ten.

09.08.2017 Berlin. Nicht nur Gamer sind gerade überall auf der Welt unterwegs, sondern auch Nina Kalenkow und Max Gruber. Allerdings liegen die nicht am Strand, sondern erleben geheimnisvolle Abenteuer. So finden sich neben "Geheimakte 2" auch einige Klassiker in den Charts.

Die Gamer sind im Sommerurlaub. Sie entspannen scheinbar bei ihren Lieblingsspielen und wagen wenig Neues, wie die Top Ten der iOS-Games zeigen.

"Minecraft" (7,99 Euro) ist der Klassiker. Das Spiel verteidigt erfolgreich die Spitzenposition bei den gekauften Game-Apps. Bei diesem Open-World-Spiel geht es darum, in einer 3D-Welt Objekte zu konstruieren. Außerdem kann der Spieler diese Welt erkunden und gegen Monster kämpfen.

Bei der Top-App "Wort Guru" erfreuen sich die Gamer an Worträtseln. Auf Basis von Buchstaben können sie alle möglichen Worte erraten. Dieses Spiel liegt ganz weit vorn bei den kostenlosen Game-Apps.

Neu unter den Topp-Apps in dieser Woche: Das Point-and-Click-Adventure "Geheimakte 2: Puritas Cordis" (5,49 Euro). Die Spieler begleiten die Protagonisten Nina Kalenkow und Max Gruber bei ihren Abenteuern rund um den Globus. Sie unterstützen die beiden Helden, Rätsel zu lösen und Geheimnisse aufzudecken.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr! Lima Sky 0,49 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Motorsport Manager Mobile 2 Playsport Games Ltd 4,49 8 Bike Race Pro - Besten Motorrad Spiele Top Free Games 0,49 9 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 10 Linelight BT Productions 2,29

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Space Frontier Ketchapp kostenlos 2 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 3 Flappy Dunk Voodoo kostenlos 4 Snake VS Block Voodoo kostenlos 5 Subway Surfers Kiloo kostenlos 6 Driving School 2017 Alexandru Marusac kostenlos 7 Scale 101 Digital Co. kostenlos 8 Bowmasters - Top Multiplayer Bowman Archery Game Playgendary kostenlos 9 100 PICS Quiz Poptacular Ltd kostenlos 10 Piano Tiles 2™(Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 3 Geheimakte 2: Puritas Cordis Animation Arts Creative Gmbh 5,49 4 ROME: Total War - Alexander Feral Interactive Ltd 5,49 5 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 6 Geheimakte: Tunguska Animation Arts Creative Gmbh 3,49 7 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 5,49 8 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 6,99 9 Miracle Merchant Arnold Rauers 2,29 10 Linelight BT Productions 2,29

Meistgeladene iPad Games (dpa)