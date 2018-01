Mehr GA-News für Ihre Timeline

So verpassen Sie keine GA-Meldung mehr: Einfach unsere Posts in Ihrer Timeline als erstes anzeigen lassen.

Bonn. Das soziale Netzwerk Facebook hat mal wieder an seinen Algorithmen geschraubt. Nachrichten-Posts, auch des General-Anzeigers, werden nun seltener angezeigt - zum Ärger vieler User. So können Sie es ändern.

Von Michael Wrobel, 27.01.2018

Sie folgen dem General-Anzeiger bei Facebook und wundern sich, dass die neusten Nachrichten und Posts des GA in Ihrer persönlichen Timeline nicht mehr oder nur ganz weit unten angezeigt werden? Dafür sind leider die neuesten Facebook-Algorithmen verantwortlich.

Denn seitdem diese aktiv sind, bewertet Facebook Posts von Freunden oder Familienmitgliedern seiner Nutzer höher und zeigt diese entsprechend prominenter in den Timelines seiner Nutzer an. Die Folge: Meldungen von Unternehmen und auch Nachrichtenportalen wie dem General-Anzeiger mit seinen knapp 60.000 Fans werden dagegen als weniger wichtig gewertet und entsprechend niedriger in den Timelines der Facebook-User platziert.

Das bedauern natürlich nicht nur wir und andere Medienunternehmen. Es ärgert auch viele unserer Leser, die sich gerne über die neuesten Nachrichten aus ihrer Region informieren wollen.

Wenn Sie jedoch die GA-Posts wie gewohnt in Ihrer Timeline angezeigt haben möchten, können Sie dies Facebook ganz einfach mitteilen. Uns so geht's:

Rufen Sie auf Ihrem Computer, Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone einfach die GA-Facebook-Seite unter www.facebook.com/gaonline auf.

auf. Klicken Sie auf das Menü "Abonniert" (in der Mitte unter dem großen Titelfoto)

Setzen Sie nun einfach das Häkchen bei "Als Erstes anzeigen"

Fertig!

Ab jetzt erscheinen die Posts aus der Online-Redaktion des General-Anzeigers wieder weiter oben in Ihrer Timeline - und Sie verpassen keine wichtigen Nachrichten, Meldungen und Tipps aus Bonn, der Region, Deutschland und der Welt mehr.

Nachrichten über Karneval, Sport, die Region und Pützchens Markt

Für alle Karnevals-Fans empfehlen wir außerdem die Meldungen aus der Kamelle.de-Redaktion. Auch diese schalten Sie ganz einfach für Ihre Timeline frei, indem Sie auf die Facebook-Seite von kamelle.de gehen, dort auf "Gefällt mir" klicken und anschließend ebenfalls unter dem Button "Abonniert" das Häkchen bei "Als Erstes anzeigen" setzen. Gleiches Prozedere gilt natürlich für unsere weiteren Facebook-Angebote wie GA-Sport, GA-Rhein&Sieg und Pützchens Markt.

Und wenn Sie auf keinen Fall etwas aus unserem Newsroom verpassen wollen, lassen Sie sich doch einfach benachrichtigen, wenn eine neue Nachricht von uns veröffentlicht wird. Dazu einfach auf den jeweiligen GA-Facebook-Seiten im selben "Abonniert"-Menü auf das Stift-Symbol neben "Benachrichtigungen" klicken und wie gewünscht ein Häkchen bei "Beiträge" oder auch "Live-Videos" setzen.

Der GA-Newsletter

Noch nicht genug von uns? Dann abonnieren Sie doch einfach noch unseren wöchentlichen Mail-Newsletter - mit den wichtigsten Meldungen, Veranstaltungs-Tipps und Ratgeber-Beiträgen aus dem GA-Newsroom. Hier geht's zur Newsletter-Anmeldung.