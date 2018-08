Benutzer reagieren verärgert

Bonn. Eine Werbeunterbrechung beim Serienmarathon, das ist der Albtraum mancher Serienfans. Doch genau das testet der Streaming-Dienst Netflix jetzt aus.

Von Stephan Werschkull, 23.08.2018

Zwischen Serien-Episoden Werbung eingeblendet zu kriegen, obwohl man für das Netflix-Abo bezahlt - das bringt aktuell einige Netflix-Nutzer in den sozialen Medien auf die Palme. Netflix bestätigte gegenüber dem Blog Techcrunch, Werbung zwischen einzelnen Episoden auszutesten. Dies sei jedoch nur einer von Hunderten Tests, die jedes Jahr durchgeführt würden. Es würden zudem nur andere Netflix-Serien beworben. Nutzer berichten, dass die kurzen Trailer nicht überspringbar waren.

Let's be perfectly clear @netflix @NetflixNL if you start showing ads during your shows I will revert back to bittorrent to watch series/movies. Please fire the productmanager that thought this would be a good idea, he/she has no idea what your customers want. #fail — Roy Boverhof (@Boverhof) 20. August 2018

Auf Twitter beschwerten sich viele Netflix-Nutzer. Unter anderem wurde argumentiert, man bezahle gerade dafür, Serien ohne Werbung sehen zu können. Vereinzelt wurde gedroht, das Netflix-Abo zu kündigen. Auch über den Inhalt der Spots regte sich Kritik. Eine Nutzerin twitterte, sie sei durch eine Werbung für eine Serie über einen Serienkiller erschrocken worden. Eine andere Nutzerin forderte Netflix auf, keine Werbung für Serien zu machen, die sie niemals sehen wollen würde.

Why the heck does @netflix have ads at 2x the volume between episodes?! I was startled awake by an ad that had a serial killer describing a vicious murder. If this doesn’t end I will end my subscription. #NoAdsOnNetflix — Val Baker (@Valbakuh) 19. August 2018

Mit einem Trick kann sich jedoch jeder Netflix-Benutzer, zumindest vorerst, vor den Werbe-Spots schützen. Grundsätzlich kann jeder Account von der Teilnahme an Tests ausgeschlossen werden. Dazu muss man im Benutzermenü "Konto" unter dem Punkt "Test-Teilnahme" angeben, nicht an Tests teilnehmen zu wollen. Solange die Werbetrailer nur als Test angezeigt werden, kann man sie so umgehen.

Der Konkurrent Amazon-Prime spielt bereits seit längerer Zeit Werbespots zwischen Episoden.