Datenskandal um Cambridge Analytica

BONN. Der Datenskandal rund um Facebook und Cambridge Analytica zieht weiter große Kreise: Jeder Nutzer kann nun selbst prüfen, ob seine Daten abgegriffen wurden.

Von Laszlo Scheuch, 11.04.2018

Die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern könnten auf unrechtmäßige Weise an die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica gelangt sein - allein in Deutschland könnten 310.000 Menschen betroffen sein. Cambridge Analytica beriet 2016 im Wahlkampf den heutigen US-Präsidenten Donald Trump.

Um Gewissheit zu erhalten, ob persönliche Daten abgegriffen wurden, hat Facebook nun einen Link eingerichtet. Über diesen können Nutzer überprüfen, ob Daten möglicherweise durch die App "This Is Your Digital Life" an Cambridge Analytica weitergegeben wurden. Die App griff nicht nur auf die eigenen, sondern auch auf die Daten befreundeter Nutzer zu. Die Macher der App verkauften die Daten zweckwidrig an Cambridge Analytica.

Eine Überprüfung des persönlichen Profils über den veröffentlichten Link lohnt sich indes nicht nur wegen Cambridge Analytica. Facebook ruft seine Nutzer dort auch auf, in den App-Einstellungen zu checken, welchen Apps und Webseiten durch deren Nutzung die Erlaubnis erteilt hat, Informationen zu teilen.