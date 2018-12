Er hat im vergangenen Jahr rund 22 Millionen Dollar mit Youtube verdient und gehört zu den einflussreichsten Werbern der Welt - der Bestverdiener auf Youtube ist gerade einmal sieben Jahre alt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2018

Ryan ist ein Kind wie jedes andere: Der Siebenjährige liebt Spielzeug und beschäftigt sich am liebsten den ganzen Tag damit. Der Unterschied zu anderen Kindern: Ryan verdient jede Menge Geld damit, denn er spielt vor der Kamera - und vor mehr als 17 Millionen Zuschauern.

So viele Abonnenten nämlich hat der Youtube-Kanal des Jungen, "Ryan ToysReview", mit dem Ryan (und natürlich dessen Eltern) im vergangenen Jahr schätzungsweise 22 Millionen Dollar verdient haben - damit ist ein sieben Jahre altes Kind der aktuell bestverdienende Youtuber überhaupt. Das geht aus der entsprechenden Forbes-Liste hervor, die Ryan vor dem Rapper und Spaßmacher Jake Paul (rund 21,5 Millionen Dollar) und der fünfköpfigen Sportcrew "Dude Perfect (rund 20 Millionen Dollar) anführt.

Der Liste zugrunde liegen die Einkünfte (vor Versteuerung) der Youtube-Stars vom 1. Juni 2017 bis zum selben Datum in diesem Jahr. Ryans Kanal besteht seit dem 16. März 2015, seitdem wurden seine Videos fast 26 Milliarden Mal aufgerufen. Das erste, noch recht unprofessionell von der Mutter mit dem Camcorder gefilmt, zeigt Ryan beim Kauf, Auspacken und Ausprobieren einer Spielzeug-Eisenbahn. Am Schluss wird der damals dreijährige Junge angewiesen, sich zu verabschieden: "Bis zum nächsten Mal!"

Schon hier wird klar: Diese Mutter hat Großes vor mit ihrem Nachwuchs. Gut dreieinhalb Jahre später hat sie ihr Ziel erreicht. Die Videos sind heute hochprofessionell, teils mit Spezialeffekten oder eigens angefertigten Zeichentricksequenzen versehen. Ryan führt kleine Experimente durch, meistert sogenannte Challenges, es gibt Erklärvideos - und es wird natürlich jede Menge teures Spielzeug getestet, zur Verfügung gestellt von den Firmen, die sich davon wirksame Werbung versprechen: Denn Ryans Zuschauer sind zum großen Teil in seinem Alter und damit genau die Zielgruppe, die sich die Marken wünschen. Die Nutzerzahlen sind für die Spielzeughersteller ein Traum: Ryans Riesen-Überraschungsei-Challenge mit aufblasbarer Wasserrutsche steht mit 1,65 Milliarden Aufrufen auf Platz 39 der meistgesehenen Videos auf Youtube.

Die Eltern betonen, dass sie die meisten der zur Verfügung gestellten Spielsachen spenden. Und ihren Sohn vermarkten sie nicht nur, sie schützen ihn auch: Sein Nachname und Wohnort bleiben geheim. Und auch wenn Ryan die Sätze in den Videos erkennbar von den Eltern in den Mund gelegt bekommt - Spaß hat er definitiv an seinem lukrativen Nebenjob.