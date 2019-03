Auf Rachefeldzug

20.03.2019 Berlin. Japanische Schwertkampf-Action gepaart mit Adventure- und Rollenspiel-Elementen: Das ist das Rezept von "Sekiro: Shadows Die Twice". Der ungewöhnliche Titel spielt mit Genregrenzen, ist aber nichts für junge Spieler.

Der Name "einarmiger Wolf" ist in "Sekiro: Shadows Die Twice" Programm. Denn der gleichnamige Held hat tatsächlich nur noch einen Arm. Der andere ist ein mechanischer Multifunktionsarm, der ihm so einige Sonderfähigkeiten verleiht.

Spieler von "Sekiro" verschlägt es ins Japan des 16. Jahrhunderts. Die Hauptfigur Sekiro ist ein verstümmelter und damit verstoßener Held, dessen Aufgabe es ist, einen jungen Adligen zu beschützen. Als dieser entführt wird, nimmt die Handlung - und damit auch die Action - Fahrt auf.

Die Bedrohung geht von dem Ashina-Clan aus, der alles aufbietet, um die Suche nach dem Schutzbefohlenen besonders schwer und auch lebensgefährlich zu machen. Da heißt es Klingen wetzen und mit Sinn und Verstand die herausfordernden Konfliktsituationen bestehen. Die Entwickler von "Sekiro" haben bereits Titel wie "Bloodborne" und "Dark Souls" in die Welt gesetzt, besitzen also reichlich Erfahrung.

"Sekiro: Shadows Die Twice" ist ab dem 22. März für PC, Xbox One und Playstation 4 verfügbar. Eine Jugendfreigabe hat das Spiel nicht erhalten. (dpa)