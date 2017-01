Tastaturnutzung

Mit Tastenkombinationen lassen sich Texte in Word schneller formatieren.

20.01.2017 Meerbusch. Mit dem Word-Programm lassen sich Texte einfach schreiben und bearbeiten. Dabei nehmen viele User die Maus zur Hilfe. Doch es gibt eine bessere Alternative, mit der sie ihre Dokumente schneller formatieren können.

Microsoft Word bietet viele Funktionen zum Formatieren von Texten an. Die wichtigsten lassen sich bequem über Tastenkombinationen erreichen. Wer häufig mit Microsoft Word arbeitet und darin Dokumente formatiert, kann jede Menge Zeit sparen, wenn er es über die Tastatur macht.

Für viele Formatierungen stehen praktische Tastenkombinationen zur Verfügung, die alle durch Drücken der [Strg]-Taste ausgelöst werden, gemeinsam mit einem der Buchstaben von A bis E. Mit [Strg]+[A] wird der gesamte Inhalt des Dokuments markiert, inklusive Text, Bildern, Tabellen und sonstigen Elementen. Wer den Cursor in einen Absatz stellt und dann [Strg]+[B] drückt, ändert die Ausrichtung auf Blocksatz. Danach ist der Text sowohl links- als auch rechtsbündig.

Zum Kopieren eines Fotos oder Texts wird das gewünschte Element zunächst ausgewählt und dann [Strg]+[C] gedrückt. Dabei steht "C" für das englische "Copy". Soll die Schriftart eines markierten Texts geändert werden, steht dafür [Strg]+[D] bereit. Ähnlich wie beim Blocksatz lässt sich ein Absatz mit [Strg]+[E] auch in die Mitte schieben, also zentrieren. (dpa)