Neues aus der Technikwelt

15.09.2017 Anki bringt einen neuen Roboter heraus. Er trägt den Namen "Cozmo", kann Gesichter erkennen und soll Kindern das Programmieren beibringen. Für Spotify-Fans gibt es eher schlechte Nachrichten: Der Web-Player lässt sich nicht mehr im Safari-Browser nutzen.

Roboter "Cozmo" soll Kinder fürs Programmieren begeistern

Der Spielroboter "Cozmo" soll großen und kleinen Kindern die Grundzüge des Programmierens nahe bringen. Das interaktive Spielzeug kann Gesichter erkennen und spricht die Spieler mit ihrem Namen an. Die verschiedenen Fähigkeiten lassen sich als Programmierbausteine am Smartphone (Android, iOS oder Kindle Fire) abrufen oder per Drag & Drop kombinieren und ausführen. Der kleine Roboter kommt mit drei Bauklötzchen aus der Schachtel, mit denen er allein oder gemeinsam mit den Spielern spielen kann. Hersteller Anki verspricht, dass "Cozmo" im Laufe der Zeit immer mehr dazulernt. Der programmierbare Roboter mit Kettenantrieb kostet rund 230 Euro.

Spotify: Web-Player läuft nicht mehr im Safari-Browser

Der Web-Player des Streamingdiensts Spotify läuft nicht mehr in Apples Safari-Browser. Mac-Nutzer müssen zum Streaming nun die Mac-App des Dienstes installieren oder einen anderen Browser nutzen. Unterstützt werden nach Spotify-Angaben die Browser Chrome (Version 45+), Firefox (47+) oder Opera (32+). Gründe für die Veränderung nannte Spotify nicht. Laut einem Bericht von "Mac & i" könnte ein verwendetes Google-Plug-in ursächlich sein.

Tempo von Youtube-Videos kann in Android-App geändert werden

Berlin (dpa/tmn) - Youtube bietet in der Android-App nun auch die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit von Videos zu verändern. Während der Wiedergabe kann über das Menü mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke das gewünschte Tempo ausgewählt werden. Möglich ist alles zwischen einem Viertel der Normalgeschwindigkeit bis hin zur doppelten Geschwindigkeit. (dpa)