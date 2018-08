Verhalten im Internet

Bonn. Welche Folgen kann die Verbreitung von privaten Vermisstenmeldungen im Internet haben - für denjenigen, der die Anzeige teilt, und die vermisste Person? Die Viersener Polizei warnt in Facebook davor und begründet darin auch, warum das oft keine gute Idee ist.

Von Dierk Himstedt, 09.08.2018

Die Polizei im Kreis Viersen hat auf ihrem Facebook-Auftritt vor der Verbreitung von privaten Vermisstenanzeigen im Internet gewarnt. Nach dem Motto "Gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht" stellt sie in einer Auflistung Fragen und Antworten zusammen, die Folgen und Probleme betreffen, die sich bei Verbreitung vor allem in den sozialen Netzwerken ergeben.

Fragen wie "Ist der Aufruf echt oder ein Fake?", "Ist diejenige Person überhaupt noch vermisst?" oder "Was kann die Verbreitung für den vermissten Menschen bedeuten?" werden in dem Facebook-Posting der Viersener Polizei beantwortet.

Gleichzeitig weist sie aber auch daraufhin, dass das Teilen von polizeilichen Vermisstenaufrufen hingegen ausdrücklich erwünscht sei. Die Polizei wäge vorher sorgsam ab, ob die aufgezählten Nachteile einer Öffentlichkeitsfahndung hingenommen werden können, weil die Gefahrenlage es erfordert. Der Datenschutz sei in diesen Fällen zudem immer gewahrt. Zum einen werden keine persönlichen Daten direkt in die sozialen Netzwerke eingestellt. Und sobald der Vermisste gefunden sei oder die Gefahrenlage sich anderweitig kläre, werden die Daten gelöscht, so dass der Link der Vermisstenmeldung ins Leere laufe, so die Angaben der Viersener Polizei.