Spielen per Video-Stream

Playstation Now kann mit einer Playstation 4 oder einem Windows-PC genutzt werden.

11.07.2017 Frankfurt/Main. Eine Bibliothek mit Hunderten Spielen soll Playstation Now sein. Für Gamer in Deutschland soll das Streaming-Angebot noch in diesem Jahr starten.

Sony bringt sein Spiele-Streaming-Programm Playstation Now noch in diesem Jahr auch nach Deutschland. Über den Abonnementdienst können Gamer zahlreiche Spiele für Playstation 3 und 4 spielen, ohne sie auf ihre Geräte herunterzuladen.

Das Angebot lässt sich auch von Windows-PCs und kompatiblen Smart-TV abrufen. Unter Umständen fehlen den Streaming-Titeln allerdings einige Funktionen, die auf den Disc-Versionen verfügbar sind.

Vor der offiziellen Einführung wird es laut Sony eine Betatestphase geben, für die sich Interessenten über eine Webseite kostenlos registrieren können. Sony empfiehlt eine Internetanbindung mit einer Datendurchsatzrate von mehr als 5 Megabit pro Sekunde.

Einen Abopreis nannte das Unternehmen noch nicht. In den USA kostet das Jahres-Abo für Playstation Now derzeit 99,99 US-Dollar (rund 87 Euro). (dpa)