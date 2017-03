Smartphone-App

02.03.2017 Berlin. Das Event nur ein Foto entfernt: So erklärt sich Plakaat selbst. Die App erkennt Konzert- und Ausstellungsposter. Und erledigt den restlichen Aufwand - vom Ticketkauf bis zu Einladungen von Freunden.

Wer kennt das nicht: Unterwegs wirbt ein Plakat für ein spannendes Konzert - doch auf dem Weg nach Hause verblasst die Erinnerung bereits. Mit Plakaat soll das nicht mehr passieren.

Per Handy-Kamera wird das Plakat fotografiert, den Rest erledigt die App: Hintergrundinfos zur Veranstaltung, Link zum Ticketkauf und die Erinnerung an die Veranstaltung werden übersichtlich präsentiert. Bis Plakaat eine Veranstaltung gefunden hat, kann es zwar bis zu eine Minute dauern, doch dann zeigt die App auch kleine Events zuverlässig an.

Die Nutzung von Plakaat ist kostenlos, Geld verdienen die Macher von Plakaat zum Beispiel über Partnerprogramme oder Ticketbuchungen. Auch Daten der Nutzer werden analysiert. Etwa, um Veranstaltern zu zeigen, welche ihrer Plakate besonders häufig wahrgenommen wurden. Plakaat benötigt mindestens iOS 9.3 oder Android 4.4 und neuer. (dpa)