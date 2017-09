Hotline nicht erreichbar

11.09.2017 Düsseldorf. Eigentlich sollte alles besser werden bei O2, doch die Kunden ärgern sich weiter über die Servicequalität des Telefonanbieters. Die Bundesnetzagentur registriert deutlich mehr Beschwerden über die Servicqualität.

"Die faktische Nichterreichbarkeit der Hotline hat zu einem deutlichen Anstieg der Warteschleifenbeschwerden geführt", heißt es in einem Brief der Bundesnetzagentur an die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Nicole Maisch, der dem "Handelsblatt" vom Montag vorlag.

Demnach gab es insgesamt 317 Beschwerden in diesem Jahr, allein 208 davon über O2, die sich ausschließlich auf Warteschleifen, "die im Rahmen einer entsprechenden Kontaktaufnahme zur Hotline des Mobilfunkanbieters auftraten" bezogen, wie es in dem Brief weiter heißt. Allerdings sei der Einsatz dieser Warteschleifen im Einklang mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt. Die Hotline sei "in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden".

Die Netzagentur wirkte dennoch "mit Blick auf das große Ärgernis der Verbraucher" auf die Abstellung des Zustands hin, wie Behördenchef Jochen Homann an Maisch schrieb. Er unterstütze auch eine Ankündigung der Bundesregierung, die Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen für die Erreichbarkeit von Hotlines zu prüfen.

"Lange Warteschleifen oder sogar telefonische Nichterreichbarkeit gehen nicht. Da muss zügig Abhilfe geschaffen werden", sagte Grünen-Politikerin Maisch dem "Handelsblatt". Es sei gut, dass die Bundesregierung über einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf nachdenke. Dass sie das bislang nicht getan habe, sei aber "ein erneuter Offenbarungseid" dafür, dass sie sich nicht ernsthaft um die Sorgen und Probleme der Verbraucher kümmere. (afp)