Das Nokia 8 wird unter anderem in der Farbe Steel erhältlich sein. Außerdem kommt es in Polished Blue, Tempered Blue und Polished Copper auf den Markt.

17.08.2017 London. Nokia bringt ein Oberklasse-Smartphone auf den Markt. Im September wird das Nokia 8 erhältlich sein. Vor allem bei den Kameras trumpft Nokia auf. Nicht nur, weil das Unternehmen da mit Zeiss-Optik kooperiert.

Mit dem neuen Nokia 8 sagt Hersteller HMD Global der Oberklasse den Preiskampf an. Das jetzt in London vorgestellte 5,3-Zoll-Gerät mit Zeiss-Optik und großer Speicherausstattung kommt im September für rund 600 Euro in den Handel.

Im Inneren des Aluminiumgehäuses stecken Qualcomms aktueller Spitzenprozessor Snapdragon 835, 4 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und 64 GB Speicher für Apps. Der Bildschirm verfügt über QHD-Auflösung mit 2560 zu 1440 Pixeln. Wie viele andere Hersteller im Segment setzt auch das Nokia 8 auf eine Kombination aus Farb- und Monochromkamera. Die Optik kommt von Zeiss.

In Verbindung mit der Frontkamera erlaubt das Nokia 8 simultane Videoaufnahme mit beiden Kameras. Diese Dual-Side genannte Funktion macht es möglich, sowohl das Motiv als auch den Filmenden zu sehen. Vor allem für Livestreams könnte das eine spannende Ansicht sein.

Der Hersteller verspricht außerdem bessere Tonaufnahmen für 360-Grad-Videos und greift dafür auf Technik der hauseigenen OZO-Kamera zurück. Die drei integrierten Mikrofone arbeiten dabei für die Simulation von Raumklang zusammen.

Ob zur Auslieferung das aktuelle Android 7 oder schon die bald verfügbare nächste Androidversion installiert sein wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Wie schon bei den kleineren Modellen Nokia 3, 5 und 6 soll es monatliche Sicherheitsupdates geben. (dpa)