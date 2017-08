Mehr Events und scharfe Kostümregeln

Ob diese aufwendig kostümierten Damen zur diesjährigen Gamescom noch all ihre Waffen mitbringen dürfen, ist fraglich. Für Cosplayer und andere kostümierte Besucher gelten nun neue und strenge Regeln.

Volle Hallen, volle Gänge. 345.000 Besucher kamen 2016 nach Köln. Auch in diesem Jahr ist die Gamescom schon weitestgehend ausverkauft.

Köln. Am Mittwoch öffnet die Gamescom in Köln ihre Pforten für Zocker und Spielefans. Ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr der E-Sport. Drumherum passiert allerdings auch noch viel. Eine Übersicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.08.2017

Mehr Aussteller, mehr Platz, mehr Events und klare Regeln: 900 Aussteller aus 50 Ländern, Besucher aus 100 Ländern und mehr als 200.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das sind die Daten der Gamescom 2017.

Die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik steht in diesem Jahr unter dem Motto „Einfach zusammen spielen“. Ganz so einfach ist es aber gar nicht, alles zu überblicken.

Die Messe ist ein buntes Sammelsurium, bei dem beschlipste Fachbesucher auf kostümierte Spielefans treffen. Für die sogenannten „Cosplayer“ gelten nun strenge und einheitliche Regeln. Während der erste Messetag am Dienstag, 22. August noch Fachbesuchern und Medien vorbehalten ist, dürfen ab Mittwoch bis zum Samstag alle rein. Dieser Zeitplan ist neu: Die Gamescom beginnt damit schon einen Tag früher als im letzten Jahr, der Sonntag als Messetag fällt allerdings weg.

Die Warteschlangen auf der Gamescom sind legendär, ebenso wie die Menschenmassen, die sich durch die interessantesten Hallen drücken. Deshalb der Tipp: An Proviant denken. Und: Echte Profis erkennt man an ihren Campinghockern.

Sicherheit Zur Gamescom sind verstärkte Sicherheitsmaßnahmen geplant. Dazu zählen laut Veranstalter Sichtkontrollen mit stichprobenartigen Überprüfungen mitgeführter Gepäckstücke. Die Kontrollen seien variabel angelegt und richten sich nach kurzfristigen Rücksprachen mit den Sicherheitsbehörden. Im vergangenen Jahr war die Szene kostümierter Video- und Computerspielefan („Cosplayer“) in Aufruhr, da die Gamescom aus Sicherheitsgründen Waffenimitationen komplett verboten hatte. In diesem Jahr sollten Nachbildungen zunächst unter bestimmten Auflagen erlaubt sein. Dafür wurden penible „Kostümgestaltungsregeln“ festgehalten. Auszug aus der Liste des Erlaubten: „Reitgerten unter 1 m Länge“, „Funktionslose Bögen ohne echte Sehnen bis max. 1,50 m“. Für den Sicherheits-Check der Requisiten wird es einen gesonderten Eingang geben. Wer unsicher ist, kann sogar vorher ein Foto einschicken. Hier gibt es alle Info. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden die Gäste gebeten, Gepäckstücke, die nicht zwingend für den Messebesuch benötigt werden, zu Hause zu lassen.

Foto: Deutsche Bahn Anreise Zur Bewältigung des Andrangs auf die Computer- und Videospielmesse Gamescom setzen die Bahn-Unternehmen in diesem Jahr 50 Sonderzüge ein. In den Morgenstunden wird zum Beispiel die Verbindung aus Richtung Dortmund und Düsseldorf nach Köln verstärkt, wie Nahverkehr Rheinland (NVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), DB Regio (DB) und National Express (NX) am Freitag mitteilten. Ähnliches gelte etwa für die Verbindung aus Richtung Münster.

Foto: dpa „The Heart of gaming“ – das Rahmenprogramm Drumherum gibt es ein großes Rahmenprogramm, auch in der Kölner Innenstadt mit Musik beim Gamescom City Festival (25. bis 27. August). Es umfasst diverse Aktionen, Street Food Markt, und Konzerte auf dem Rudolfplatz, Neumarkt und Hohenzollernring. Neu in diesem Jahr ist eine weitere Bühne am Apostelnplatz.. Und mittendrin treffen bekannte YouTuber auf ihre Fans. Die Videodays (24. und 25. August), ein großes Treffen der YouTube-Szene, finden ebenfalls im Umfeld der Gamescom statt. Das Kölner Museum für Angewandte Kunst zeigt begleitend zur Gamescom die faszinierende Ausstellung „Im Spielrausch. Von Königinnen, Pixelmonstern und Drachentötern“ (bis 4. Februar 2018, Di-So 11-17 Uhr).



Neuerscheinungen und Angebote

Die großen Highlights bei den Spielen auszumachen sei in diesem Jahr „echt schwer“, sagt Videospiele-Journalist Stephan Freundorfer. Insgesamt werde es in Köln wohl kaum ein Spiel geben, dass nicht schon auf der Spielemesse E3 in Los Angeles gezeigt wurde.

Dennoch warten die Anbieter mit einer Fülle von Titeln auf, für die sich Gamer in Köln mit Sicherheit geduldig in die Schlangen reihen dürften, um sie hierzulande erstmals anzuspielen.

Sony Gran Turismo Sport im Audi R8 LMS Rennsimulator (umgebauter Originalwagen) PlayStation VR

Microsoft Die Xbox One X wird für Nutzer in Deutschland erstmals auf der Gamescom in Köln zu sehen sein. Offiziell soll die Spielekonsole ab dem 7. November in den Handel kommen. Nutzer in Deutschland können das neue Konsolen-Modell schon vorbestellen. Xbox One X Forza Motorsport 7

Nintendo Super Mario Odyssey Xenoblade Chronicles 2

Konami Pro Evolution Soccer 2018 Metal Gear Survive

Electronic Arts FIFA 18 Star Wars Battlefront 2 Need for Speed Payback

Namco Project Cars 2 Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Ubisoft Far Cry 5 The Crew 2 Assassin's Creed Origins Rainbow Six: Siege (ESL Finale)



E-Sport auf großer Bühne

Als wichtige Trends stellen die Veranstalter – der Branchenverband BIU und die Koelnmesse – in diesem Jahr technische Innovationen wie etwa Virtual Reality, aber vor allem den E-Sport ins Rampenlicht. Kein anderer Sport habe sich in so kurzer Zeit aus der Nische zu einem Massenphänomen entwickelt, sagt Felix Falk, BIU-Geschäftsführer.

Tausende Fans fiebern inzwischen im Stadion mit, Millionen verfolgten Turniere und Ligen per Live-Stream, wenn sich Einzelspieler oder Mannschaften in Computerspielen messen.

Auf 5000 Quadratmetern hat die „ESL Arena“ einen der größten Auftritte auf der diesjährigen Kölner Spielemesse. Traditionell wird hier die Sommersaison der ESL (Electronic Sports League) Meisterschaft ausgerichtet, die deutsche Königsklasse im E-Sport.

Auf zwei Bühnen können Spielefans zahlreiche eSports Turniere live erleben, darunter Counter-Strike: Global Offensive, Blade & Soul, CROSSFIRE, FIFA 17, League of Legends, Project CARS and Rainbow Six: Siege. Zusätzlich wird es noch eine Zone für Community-Turniere geben.

Neben den großen Veranstaltungen wird es laut Kölnmesse in der Entertainment-Area an vielen Ständen der Publisher Wettkämpfe und Shows geben.

Trendbarometer in Sachen Virtual Reality

Spannung verspricht außerdem, was in Köln in Sachen Virtual Reality zu sehen sein wird. Zuletzt hatten Marktbeobachter eine deutliche Abkühlung des Interesses bei den Nutzern ausgemacht.

Doch die Games-Branche gilt dabei als Innovationstreiber. Sie dient auch anderen Branchen als Gratmesser dafür, wie sich die Technologie in Zukunft etablieren wird.

Foto: dpa Virtual Reality ist ein wichtiger Bestandteil der Gamescom.

Die Politik ist auch vertreten

Nicht nur, dass erstmals Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag die Messe offiziell eröffnet – in der „Wahlkampfarena“ werden sich am 23. August Spitzenvertreter der Parteien den Fragen der Spieler stellen.

Moderiert wird die Veranstaltung von den Youtubern Florian Mundt (LeFloid), Peter Smits (PietSmiet) und Daniel Budimann (Rocket Beans TV). Dabei soll es um aktuelle Politik, digitale Themen und Games gehen.

Der GA berichtet in den kommenden Tagen mit Berichten, Videos und Bildern von der Gamescom 2017.