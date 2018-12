Erscheint am 15. Februar

Achtung, mit Moos bewachsener Bison auf Angriffskurs! Ubisofts neues "Far Cry New Dawn" spielt in einer von Atomwaffen gezeichneten Welt. Das Spiel soll am 15. Februar erscheinen.

In "Far Cry New Dawn" spielt die Basis "Prosperity" eine große Rolle. Hier basteln Spieler an Ausrüstung, Waffen oder Fahrzeugen und trainieren die Mitstreiter.

In "Far Cry New Dawn" sind die Gegner eine "Highwaymen" genannte Bande von Plünderern. Gegen sie setzt man sich mit teils improvisierten Waffen und vierbeinigen Mitstreitern zur Wehr.

Im Gegensatz zum düsteren, aber humorvollen "Fallout" wirkt "Far Cry New Dawn" trotz ähnlichem Setting recht bunt.

07.12.2018 Berlin. Die beliebte Ballerspiel-Reihe "Far Cry" bekommt Zuwachs. Ab kommenden Februar können sich Spieler durch eine vom Atomkrieg zerstörte Welt kämpfen.

Ubisoft hat eine Fortsetzung seiner "Far Cry"-Reihe angekündigt. "Far Cry New Dawn" spielt 17 Jahre nach dem Ende des Vorgängers "Far Cry 5" und setzt die Geschichte fort.

In dem nun durch Atomwaffen verwüsteten Hope County im US-Staat Montana gibt es eine post-apokalyptische neue Weltordnung. Die Überlebenden sehen sich marodierenden Plündererbanden gegenüber und müssen um ihr Leben kämpfen. Als neue Hauptgegner gibt es diesmal zwei junge Zwillingsschwestern, aber auch der aus "Far Cry 5" bekannte Joseph Seed ist in einem ersten Ankündigungstrailer zu sehen.

Ubisoft hat am Spielprinzip etwas geschraubt. Mittelpunkt ist nun ein Stützpunkt, in dem Spieler Waffen, Ausrüstung oder Fahrzeuge bauen oder ihre zwei- und vierbeinigen Mitstreiter trainieren können. Erste Screenshots zeigen eine bunte Welt mit mutierten Bisons und riesigen Wildschweinen, farbenfrohen Siedlungen und improvisierten Waffen. Auch spielt New Dawn nicht mehr nur im Hopy County. Expeditionen führen Spieler auf der Suche nach verbliebenen Ressourcen an bekannte Orte der USA. "Far Cry New Dawn" soll am 15. Februar 2019 erscheinen. (dpa)