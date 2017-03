Mobil-Betriebssystem

22.03.2017 Berlin. Weniger Stromverbrauch, mehr Leistung und neuer Komfort bei der Bedienung: Googles nächstes Android ist als Vorschau für Entwickler verfügbar und gibt einen Ausblick auf neue Funktionen.

Mit der nächsten Android-Ausgabe sollen Smartphone-Akkus länger durchhalten. Laut Google soll Android O die Hintergrundprozesse von Apps deutlich einschränken können. So sollen Datenübertragung und Standortabfragen weniger am Akku zehren. Ähnliches nutzt Apple in iOS schon.

Neues gibt es auch bei den Benachrichtigungen von Apps. Sie werden künftig in Gruppen, so genannten Notification Channels, zusammengefasst. Sie lassen sich einzeln ein- und abschalten. Nutzer sollen so ihre App-Benachrichtigungen besser anpassen und übersichtlicher machen können.

Android O liefert außerdem eine Autovervollständigung für Formularfelder, wie sie viele Browser auf dem Computer schon haben. Das ist zum Beispiel für Passwortmanager nützlich oder für Buchungsformulare, in denen häufig dieselben Daten eingegeben werden müssen.

Nützlich für größere Bildschirme wird die ausgebaute Bild-in-Bild-Funktion. Hier können durch Darstellung mehrerer App-Fenster zum Beispiel Filme geschaut werden, während im anderen Fenster ein Textchat läuft oder etwas im Netz gesucht wird.

Mehr Information auf dem Startbildschirm sollen adaptive App-Symbole liefern. Ähnlich wie schon der Kalender oder die Uhr-Anzeige sollen App-Symbole künftig ihr Aussehen ändern können.

Momentan stellt Google das neue Android zunächst für Entwickler bereit. Wann es auf erste Smartphones kommt, steht noch nicht fest. (dpa)