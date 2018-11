19.11.2018 Hannover. Kostspielige Hardware: Die neue RTX-Generation unterstützt zwar neuartige Technologien, das Leistungsplus fällt jedoch im Vergleich zu den günstigeren GTX-10er-Modellen gering aus.

Nvidias neue Grafikkarten der RTX-Serie bringen etwas mehr Leistung als die Vorgänger, sind aber auch deutlich teurer als vorherige Spitzenmodelle wie die Geforce GTX 1080 Ti. Für Besitzer einer 1080 Ti lohnt daher der Umstieg derzeit nicht, berichtet "heise online" .

Besitzer älterer Grafikchips dürften hingegen eine spürbare Verbesserung der Grafikleistung erleben - vorausgesetzt, ihr Budget lässt den Kauf der RTX-Chips zu (aktuell zwischen rund 640 und 1260 Euro).

Noch unklar ist, was die neuen Fähigkeiten der Karten in Sachen Raytracing und Maschinenlernen in der Praxis bedeuten. Bevor Spieler hier merkliche Unterschiede erleben können, müssen zunächst Spieleentwickler diese Technologien umsetzen. Aktuell profitierten Käufer davon noch nicht, so das Urteil. (dpa)