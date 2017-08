Gesichtserkennung per Infrarot

Cupertino. Entwickler stoßen durch Zufall auf Details zum neuen iPhone. Das iPhone 8 hat demnach einen neuen Look, wird schmaler, verfügt über Gesichtserkennung – und kommt ohne Home-Button aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2017

Eine Firmware, die Apple am Wochenende für den HomePod veröffentlicht hat, verrät geheime Details zum iPhone 8.

Die iOS-Entwickler Steve Troughton-Smith und Guilherme Rambo hatten in dem Software-Update zu Apples „smartem“ Lautsprecher Informationen entdeckt, die wohl nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Apples offizielle Präsentation des neuen Flaggschiffs wird frühestens im September erwartet.

Mit Gesichtserkennung, ohne Home-Button

Ein Schemabild verrate etwa, dass die neue iPhone-Generation bei schlankem Design auf ein großflächiges Display baut und über eine Ausbuchtung verfügt, die vermutlich Lautsprecher, Kamera und weitere Sensoren enthalten wird. Der Home-Button taucht in dem Entwurf gar nicht erst auf. Ob es sich tatsächlich um die finale Version des iPhone 8 handeln könnte, ist allerdings unklar.

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO — Guilherme Rambo (@_inside) 31. Juli 2017

In der Firmware haben die Entwickler noch weitere Details entdeckt. So gebe es Hinweise auf Neuerungen im BiometricKit, das bislang den Fingerabdruckscanner Touch ID steuert. Die Firmware verweist offenbar darauf, dass das iPhone 8 über Infrarot-Sensoren per Gesichtserkennung entsperrt werden kann. Rambo hatte die entsprechenden Passage mit dem Codenamen „Pearl ID“ entdeckt. Außerdem gebe es erste Hinweise auf einen neuartigen Ladevorgang.

Apples Veröffentlichung der Firmware war wohl tatsächlich ein Versehen. Zwar steht die Beta-Version von iOS 11 bereits seit über einem Monat Entwicklern zur Verfügung, allerdings hatte das am Wochenende geleakte Update der HomePod Firmware, iOS 11.0.2, wie aus dem Nichts zwei Patches Vorsprung. Das weckte die Neugier der Entwickler. Apple hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.