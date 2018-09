Bonn. Zwei Drittel der Internetnutzer weltweit verwenden mittlerweile den Google-Browser Chrome. Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen des Browsers ist nun eine neue Version veröffentlicht worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.09.2018

Rundere Formen, neue Symbole und neue Farben - die neue Version von Chrome für Desktop, Android und iOS wartet mit einem neuen Look auf. Wer gerne viele Tabs in seinem Browser auf einmal öffnet, soll nun über besser erkennbare Icons verfügen. Auf iOS wandert die Symbolleiste von oben nach unten, um einfacher navigieren zu können. Zudem sind laut Google auf allen Plattformen die Eingabeaufforderungen, Menüs und URLs in der Adressleiste vereinfacht worden.

Die Entwickler der neuen Chrome-Version haben zudem ein neues Angebot für das Managen von Passwörtern, Adressen und Kreditkartennummern hinzugefügt. Chrome generiert nun auf Wunsch Passwörter für den Nutzer und speichert diese - ebenso bei Adressdaten und Kartennummern. Über die Symbolleiste sollen sie anschließend leicht aufrufbar sein. Das Ziel ist zum Beispiel eine schnellere Bearbeitung von Online-Formularen.

Zudem sollen mit Hilfe von eingebauten Werbeblockern "lästige Anzeigen" unterbunden werden.

Wenn sich Chrome nicht automatisch aktualisiert

Klicken Sie für eine Aktualisierung ihres Chrome-Browsers auf die drei Punkte oben rechts im Chrome-Fenster, um das Hauptmenü zu öffnen. Dann auf "Einstellungen" und auf das Drei-Striche-Symbol oben links neben "Einstellungen" klicken und auf "über Chrome" gehen. Dort zeigt der Browser die verwendete Version an, beziehungsweise ob es eine neue gibt. Diese dann aktivieren.