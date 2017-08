Antwort an Eltern notwendig

Texas. Einem Kind ein Handy zu kaufen, ist für viele Eltern erstmal eine Garantie, ihren Sprössling immer erreichen zu können. Aber was tun, wenn er einfach nicht antwortet? Ein Vater aus den USA hat für diesen Fall jetzt eine App entwickelt - und wird von anderen Eltern dafür gefeiert.

Von Jana Henseler, 24.08.2017

Ursprünglich kaufte Nick Herbert aus Texas seinem Sohn Ben ein Handy, um mit ihm in dringenden Fällen kommunizieren zu können. Sein Sprössling nutzte das Handy aber vor allem, um Videos anzuschauen und mit Freunden zu kommunizieren. Auf Nachrichten seines Vaters antwortete er nur selten. Für Vater Nick der Anlass, eine eigene App zu entwickeln. ReplyASAP (auf deutsch: Antworte so schnell wie möglich) hilft Eltern dabei, ihre Kinder schneller erreichen zu können. Antwortet das Kind nicht auf Nachrichten, können die Eltern das Smartphone sperren.

Eine Nachricht legt sich permanent über das Display, sodass der Sprössling keine Anwendung mehr starten kann. Ist das Handy auf lautlos geschaltet, ertönt so lange ein nerviger Ton, bis der Teenager sich dazu entscheidet, die Nachricht der Eltern zu beantworten. Die Ausrede: "Ich habe deine Nachricht nicht gesehen" zieht dann ganz sicher nicht mehr. Denn sobald die Nachricht gelesen wurde, erhalten die Eltern eine Benachrichtigung. Schon jetzt wird Nick Herbert von manchen als Vater des Jahres gefeiert.

Dad's App Freeze Kid's Phone Until They Reply - ReplyASAP Stops Your Kids From Ignoring Your Calls and Texts https://t.co/wqslEtWHmw — Hello My Name Is Dad (@MyNameIsDadBlog) 21. August 2017

Überraschenderweise hält sich der Ärger von Sohn Ben auch in Grenzen - sagt zumindest sein Vater. So könne Ben die wichtigen Nachrichten von den weniger wichtigen unterscheiden und dementsprechend schnell antworten. Aber nicht nur Eltern könnten von dieser App profitieren. In Herberts Freundeskreis gibt es bereits zahlreiche Ideen. Auf der Arbeit könne die App beispielsweise nützlich sein, um von Kollegen schnell wichtige Informationen zu bekommen.

Bislang ist die App nur im Google-Play-Store erhältlich. Aber auch eine iOS-Version soll folgen.

Erste App im Jahr 2014

Die Idee für eine solche App ist aber nicht neu. Bereits im Jahr 2014 entwickelte eine Mutter aus Texas eine App namens "Ignore No More" (auf deutsch: Ignoriere nicht mehr).

Das Prinzip ist gleich. Auf beiden Handys muss die App installiert sein, sonst funktioniert sie nicht. Allerdings richtet sich die Funktion bei "Ignore No More" eher an unbeantwortete Anrufe. Die Sperre des Handys bewirkt, dass alle Funktionen abgeschaltet werden. Es können nur noch zwei Nummern angerufen werden: die der Eltern und die des Notrufs.

Der Clou an der Sache: Die Kinder können die Sperre ausschließlich durch einen Code aufheben. Diesen bekommen sie von ihren Eltern - falls sie sie zurückrufen.

Mittlerweile ist die App offenbar aber wieder vom Markt.