Shopping-App aus Deutschland

Symbolbild: Die neue App "Yeay" bietet Video-Online-Shopping an.

Bonn. Es gibt eine neue Shopping-App für das Smartphone: Auf der App "Yeay" können die Produkte nur anhand von Videos angepriesen oder gekauft werden. Die App richtet sich vor allem an junge Menschen.

Von Sophie Hamann, 18.09.2017

Die App "Yeay" bietet eine neue Shopping-Möglichkeit an: Per Video können Nutzer ihr Produkt zum Verkauf anbieten. Dann kann das angebotene Produkt von anderen Nutzern per Antippen eines grünen Buttons gekauft werden. Die App der Berliner Gründerin Melanie Mohr soll es jungen Menschen ermöglichen, sich weltweit zu vernetzen und Produkte zu kaufen und verkaufen.

In einer Mischung aus Instagram, YouTube und eBay ermöglicht die App nicht nur das Veröffentlichen von Videos, sondern auch das Ansehen anderer Videos, das Kaufen per Antippen sowie dem "Folgen" von verschiedenen Marken, Bloggern oder Käufern. So wird es den Nutzern ermöglicht, ständig über neue Produkte auf dem Laufenden zu sein.

Laut der Webseite sei die App eine Verbindung zwischen Nachrichten-Apps und E-Commerce-Portalen. Mohr arbeite dabei mit Designern, Boutiquen, Crowdfounding-Kampagnen und einflussreichen Social-Media-Persönlichkeiten zusammen. Sie habe nach eigenen Aussagen online bereits 7,5 Millionen "Follower" gesammelt, bevor sie veröffentlicht wurde.

Der große Vorteil der App soll laut Aussage der Gründerin darin liegen, dass Videos die Käufer stärker an Marken und Produkten binden würden. Mit 86 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit würden Käufer ein Produkt wirklich kaufen, nachdem sie ein Video davon gesehen hätten. Auch würde durch das Video die Rückgabe-Rate sinken, da die Käufer eine bessere Sicht auf das Produkt erhielten, als beispielweise nur durch Fotos. Für unerfahrene oder Erst-Verkäufer bietet die Webseite auch Tipps an, wie das Video erfolgreich werden kann.

Die App gibt es kostenlos im App-Store bei Apple und bei Google play.