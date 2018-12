Viele Beschwerden im Internet

Bonn. Am Montag kam es beim Internetanbieter Unitymedia zu größeren Netzproblemen. Viele Kunden meldeten Probleme bei Telefon- und Internetverbindungen. Auffällig viele Störungen traten in Nordrhein-Westfalen auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.12.2018

Für viele Kunden des Kölner Internetunternehmens Unitymedia begann die Woche ärgerlich. Am Vormittag mehrten sich die Meldungen von Problemen im Telefon- und Internetbetrieb. Eine Analyse des Internetportals allestörungen.de zeigt, dass das Hauptaugenmerk der Störung in NRW lag.

Am Nachmittag meldete das Unternehmen über Twitter, dass die Störung behoben sei. Zwischen 10.30 - 11.30 Uhr sei es am Netzknotenpunkt Monheim zu einer größeren Störung gekommen. Dabei seien Telefonie- und Internetdienste entweder stark eingeschränkt oder nicht verfügbar gewesen.

Am Netzknotenpunkt Monheim kam es heute gegen 10.30-11.30 Uhr zu einer größeren Störung. Die Telefonie- und Internetdienste waren nicht, oder nur stark eingeschränkt verfügbar. Gegen 11.30 wurde die Störung behoben. Wir hoffen es läuft schnell alles wieder. — Unitymedia (@Unitymedia) 10. Dezember 2018

Bereits im November hatte es in NRW Störungen gegeben. Ein beschädigtes Glasfaserkabel hatte in Münster und vielen weiteren Städten in NRW für Probleme der Dienste von Unitymedia gesorgt.