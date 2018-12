Virales Video

Bonn. Mit einem einfachen Trick hat ein Mann eine sentimentale Weihnachtswerbung des Versandhändlers Amazon in eine unheilvolle Botschaft verwandelt. Er ersetzte einfach die Hintergrundmusik.

Von Anna-Maria Beekes, 05.12.2018

Gute Laune, Besinnlichkeit und jede Menge Geschenke - und das natürlich mit freundlicher Unterstützung des großen Paketdienstleisters. Diese Botschaft soll der neue Weihnachtswerbespot von Amazon vermitteln. Fröhliche Paketboten bringen Lasterladungen singender Pakete zu den Menschen, untermalt ist das Szenario mit dem Hit "Can you feel it".

Wie sehr sich das komplette Video und dessen Botschaft verändern können, hat Omar Najam, Autor, Regisseur und Podcaster aus Los Angeles, mit einem so einfachen wie wirkungsvollen Trick bewiesen: Er ersetzte kurzerhand die fröhlichen Disco-Beats durch die Titelmelodie des Marvel-Films "Captain America: The Winter Soldier", einem düsteren, unheilvollen Titel.

Die Wirkung ist geradezu erschreckend: Menschen blicken nicht mehr neugierig, sondern verunsichert drein, Vorfreude verwandelt sich in Angst - denn die zuvor freundlich lächelnden Pakete grinsen plötzlich teuflisch und scheinen die Menschen regelrecht zu beobachten oder gar zu verfolgen.

I replaced the Amazon can you feel it commercial music with the theme from Winter Soldier pic.twitter.com/rXMcDGoWcJ