25.01.2017 Meerbusch. Wer die Gestaltungsmöglichkeiten in der Textverarbeitung Microsoft Word erweitern möchte, kann sich auf Wunsch mehr Stile anzeigen lassen und auch neue anlegen. Doch wie macht man das?

Jedes Textdokument in Microsoft Word lässt sich ansprechend formatieren und gestalten. Oft sind dank der in Dokumenten verwendeten Vorlage bereits einige Überschriften, Textstile und Designs integriert.

Die wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten werden dabei oben im Menü direkt auf dem Tab "Start" angeboten. Mehr Formate lassen sich in der Vorschau ansehen. In Microsoft Word für Windows zeigt man dazu auf das rechte Ende der Vorschau-Leiste für Formatvorlagen und klickt dort auf den Pfeil nach unten. Dadurch wird die Leiste zu einem Bereich aufgeklappt, in dem weitere Formate zum Übernehmen durch Anklicken bereitstehen. Bei Word am Mac geht es ähnlich: Hier wird allerdings nicht auf die rechte Seite des Bereichs gezeigt, sondern der Pfeil erscheint mittig unter der Leiste. (dpa)