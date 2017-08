Handy hängt Rechner ab

München. Laut einer aktuellen Studie nutzt die Merheit der Deutschen ein Smartphone - PCs und Laptops müssen sich dagegen hinten anstellen. Damit hat das Smartphone den Computer zum ersten Mal seit seiner Einführung abgehängt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.08.2017

Was mit der Einführung der Smartphones im Jahr 2007 begann, ist nun, laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Kantar TNS, vollzogen: 85 Prozent der 14- bis 69-Jährigen nutzen ein Smartphone, 83 Prozent einen PC oder Laptop. Damit hat das Smartphone den Computer in puncto Verfügbarkeit in 2017 erstmals überrundet.

Bei der Internetnutzung verteidigt der PC allerdings noch knapp seine Führungsposition: 75 Prozent der Befragten geben an, regelmäßig (definiert als mindestens eine Minute pro Tag) mit einem PC oder Notebook im Internet zu surfen. Das Smartphone liegt jedoch mit 73 Prozent der 14- bis 69-Jährigen knapp dahinter.

Tablets sind dagegen in 36 Prozent der Haushalte verfügbar, 29 Prozent der Befragten nutzen sie regelmäßig zum surfen. Doch nicht nur Handys und PC-Geräte werden dazu eingesetzt: In 17 Prozent der Haushalte sind die Fernseher an das Internet angeschlossen. 16 Prozent der 14- bis 69-Jährigen nutzen diese Möglichkeit, Internetinhalte abzurufen.

Surfen mit mehreren Geräten

Wer das Internet nutzt, tut dies im Durchschnitt mit 2,2 unterschiedlichen Geräten. Die häufigste Kombination ist dabei die Internetnutzung mit PC und Smartphone (38 Prozent). Das Surfen mit mehreren Geräten ist insbesondere bei den Jüngeren weit verbreitet. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen gehen 56 Prozent mit zwei unterschiedlichen Geräten online, 26 Prozent nutzen drei Geräte und zehn Prozent sind sogar mit PC, Smartphone, Tablet und Smart TV im Internet unterwegs.

Andere internetfähige Geräte haben im Kontrast dazu derzeit keine große Verbreitung: Eine Smart Watch besitzt nur ein Prozent der Befragten. Activity Tracker bzw. Fitnessarmbänder kommen auf drei Prozent, Virtual Reality Brillen sind in einem Prozent der Haushalte vorhanden.

Ausgeprägte Internetnutzung

PC und Smartphone haben nicht nur bei der Verbreitung, sondern auch bei der Nutzungsdauer gleichgezogen: Die Befragten schätzen, pro Tag rund 1,5 Stunden mit dem PC online zu sein. Für das Smartphone geben sie ihre Online-Zeit ähnlich an. Je jünger die Zielgruppe, desto ausgeprägter ist die Internetnutzung mit dem Smartphone. Eine Selbsteinschätzung der Befragten ergab, dass die 14- bis 29-Jährigen pro Tag fast 2,5 Stunden mit dem Handy im Internet sind - etwa eine Stunde länger als der Rest der Bevölkerung.