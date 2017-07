Aufgepasst!

Viele Apps sind bei Facebook eingebunden und drücken in manchen Fällen auf "Gefällt mir". Das betrifft Nutzer, die sich auf Internet-Seiten mit ihrem Facebook-Konto einloggen.

12.07.2017 Düsseldorf. Internet-Nutzer können sich mittlerweile mit ihrem Facebook-Konto auf anderen Seiten einloggen. Dieses Verfahren birgt Gefahren. Das stellen die User dann fest, wenn jemand für sie auf den "Gefällt mir"-Button drückt.

Bei Facebook eingebundene Apps haben zum Teil weitreichenden Einfluss auf das Profil der Nutzer. Darauf weist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfahlen auf ihrem Jugendportal checked4you.de hin.

So können sie beispielsweise Inhalte im Namen der Seite veröffentlichen oder eigenständig auf "Gefällt mir" bei anderen Seiten drücken. Oft schleichen sich diese Apps über Seiten von Dritten ein, auf denen man sich mit dem Facebook-Konto einloggen kann. In der Regel wird den Nutzern dabei angezeigt, welche Berechtigungen die App haben will.

Fordern diese Apps etwa ein, Werbeanzeigen zu verwalten, Inhalte zu veröffentlichen oder Nachrichten zu lesen, sollte man genau hinschauen - gerade, wenn man zu dem persönlichen Profil noch eine öffentliche Facebook-Seite betreibt.

Über das App-Center in den Facebook -Einstellungen kann man die Apps verwalten. Werden dort unbekannte, obsolete oder zweifelhafte Anwendungen angezeigt, sollten sie sofort entfernt werden. (dpa)