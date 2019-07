"Agent Smith"

Der Verein Mimikama bildet eine "internationale Koordinationsstelle zur Bekämpfung von Internetmissbrauch". Der Name "Mimikama" stammt aus dem Swahili und bedeutet übersetzt "Gefällt mir" - in Anlehnung an die "Gefällt mir"-Funktion von Facebook. Die Initiative des Vereins "Zuerst denken - dann klicken" (ZDDK) setzt sich für die Sicherheit in sozialen Medien ein und wird durch zahlreiche Ehrenamtliche unterstützt. Andre Wolf und Tom Wannenmacher gründeten den Verein 2011 und informieren seitdem über Falschmeldungen, Abofallen, Spam, Fake-Gewinnspiele, schädliche Links sowie Phishingmails. Internetnutzer können verdächtige Inhalte im Internet und den sozialen Netzwerken melden.