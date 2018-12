Bundesweite Störungen gemeldet

Bonn. Kein Internet, kein Festnetz, kein Mobilfunk - aktuell klagen Vodafone-Kunden bundesweit über Störungen beim Festnetz, Mobilnetz und Internet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.12.2018

Seit etwa 12 Uhr sind auf der Webseite "allestoerungen.de" mittlerweile von mehr als 10.000 Vodafone-Kunden eine Vielzahl von Störungen bei der Nutzung des Festnetzes, Mobilnetzes und Internets gemeldet. Die Störungen treten danach bundesweit auf. Vodafone selbst bestätigte die Probleme in ihrem Forum. "Aktuell kommt es zu Beeinträchtigungen aller Dienste in einigen Teilen unseres Versorgungsgebietes", lautet der Eintrag. Man arbeite an der Behebung des Problems.

Weitere Berichterstattung folgt.