Bitte nicht stören

26.06.2019 Berlin. Wer Musik hören will, ohne die Umgebung damit zu stören, greift zum Kopfhörer. Eine Umfrage ergab weitere interessante Fakten über die Verwendung von Kopfhörern.

Kopfhörer kommen in erster Linie um Einsatz, wenn man für sich Musik und Hörbücher hören oder Filme schauen möchte. Fast jeder Zweite (47 Prozent) gibt in einer Umfrage von Bitkom Research aber auch an, seine Umgebung mit dem Aufsetzen von Kopfhörern gezielt ausblenden zu wollen.

Ähnliche viele Menschen (42 Prozent) setzen ihre Kopfhörer sogar auf, um anderen zu signalisieren, nicht gestört werden zu wollen.

Jeder Fünfte (21 Prozent) nutzt Kopfhörer, um beim Arbeiten nicht abgelenkt zu werden. Ebenso viele betrachten sie auch als modisches Accessoire. Und immerhin mehr als jeder Fünfte (23 Prozent) gibt an, seinen Kopfhörer nie zu benutzen.

Insgesamt besitzen hierzulande gut sieben von zehn Menschen ab 16 Jahren (71 Prozent) Kopfhörer. Ein gutes Drittel von ihnen (35 Prozent) nennt bereits kabellose Funk-Kopfhörer sein Eigen. Dabei sind drahtlose Ohrhörer (22 Prozent) weiter verbreitet als drahtlose Bügel-Kopfhörer (13 Prozent). Befragt wurden 1007 Menschen. (dpa)