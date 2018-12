Interview mit Marcello Ienca

Der promovierte Bio-Ethiker Marcello Ienca wurde 1988 in Italien geboren und wuchs in Rom auf. Er studierte Philosophie und Medizinethik in Berlin, den Niederlanden und den USA. Zurzeit arbeitet er am Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Dort forscht er unter anderem zu künstlicher Intelligenz, Neuroethik und Digital Health Ethics.