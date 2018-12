Neuigkeiten

Nicht nur Fotos und Videos können auf Instagram geteilt werden. Von nun an lassen sich auch Sprachnachrichten in Direkt- und Gruppenchats verschicken.

21.12.2018 Berlin. Von nun an ist es möglich bei Instagram auch Sprachnachrichten zu verschicken. Die Neuerung wird mit der neusten App-Version aktiv. Zu finden ist die Funktion über ein Mikrofonsymbol.

Im Fotonetzwerk Instagram können nun in den Direktnachrichten auch Sprachaufzeichnungen verschickt werden. Diese können nach Angaben von Instagram bis zu eine Minute lang sein und können in privaten Chats, aber auch in Gruppen verschickt werden.

Die Funktion wird aktuell für iOS und Android schrittweise aktiviert, eventuell muss zunächst die neueste App-Version installiert werden.

Nutzer finden die neue Funktion über ein Mikrofonsymbol in der Eingabeleiste der Direktnachrichten. Die ebenfalls zu Facebook gehörenden Apps Whatsapp und Messenger beherrschen den Versand von Sprachnachrichten bereits seit einigen Jahren. (dpa)