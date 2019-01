Meta-Gag begeistert Fans

Springfield. In der aktuellen Simpsons-Folge zitiert sich Homer mit seinem berühmtesten GIF selbst. Die Macher der Kultserie werden für den Meta-Gag im Netz gefeiert.

Von Sebastian Meltz, 16.01.2019

Es gibt Momente im Leben, in denen man, zutiefst peinlich berührt, am liebsten in einem Loch im Boden versinken möchte. So ergeht es auch Homer Simpson, der in der aktuellen Folge der US-Kultserie „Die Simpsons“ – man mag es kaum glauben – tatsächlich ein Gefühl der Scham entwickelt.

In einer kurzen Szene der Episode „The Girl on the Bus“, die am 13. Januar auf dem US-Sender Fox veröffentlicht wurde, schreibt Homer seiner Tochter Lisa eine Textnachricht: „Lisa, ich kann mein Smartphone nicht finden.“ Lisas Antwort folgt prompt: „Du textest gerade damit!?“ Daraufhin schickt Homer Lisa ein sogenanntes „Reaction GIF“, das ihn selbst in einer etwa dreisekündigen Szene zeigt, in der er, langsam rückwärts schreitend, in einer Hecke verschwindet.

Der offizielle Twitter-Account @TheSimpsons hatte die Szene am Erscheinungstag der aktuellen Episode veröffentlicht – ebenfalls als GIF. Der Meta-Gag wurde seitdem etwa 20.000-fach geteilt und über 61.000 mal mit „gefällt mir“ markiert.

Ursprünglich tauchte das beliebte GIF im Jahr 2010 auf und drückt seitdem in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke Schamgefühl aus. Die Szene stammt aus der Episode „Homie und Neddie“ („Homer Loves Flanders“), die im englischsprachigen Orginal am 17. März 1996 auf dem US-Sender Fox veröffentlicht wurde.

Darin entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen Homer und seinem Nachbar, Ned Flanders, den Homer eigentlich für dessen Nettigkeit und Toleranz verachtet. Doch die neue Freundschaft wird selbst Flanders zu viel. Als Homer seinen Nachbarn und dessen Familie dann fragt, ob sie mit ihm Zeit verbingen möchten, lehnen diese ab. Darauf antwortet Homer, ansonsten eher als Exempel für einen akuten Mangel an Schamgefühl bekannt, nur mit einem „Oh, ok“ – und verschwindet kleinlaut in der Hecke.