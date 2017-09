Die mysteriösen Dinge des Alltags

Alltagswissen kann heutzutage bequem „ausgelagert“ werden. Schließlich kann man jederzeit Google befragen – merken muss man sich also theoretisch nicht viel. Oder?

Bonn. Vorbei sind die Zeiten, in denen man alltagsrelevantes Know-How aus dem Effeff kennt. Stattdessen wird Google gefragt, wenn man mal nicht weiter weiß. Zum Beispiel: „Wie kocht man Eier?“ Das sind die meistgesuchten Tipps.

Von Sebastian Meltz, 05.09.2017

Auf how-to-fix-a-toilet.com hat Journalist Xaquín González Veira in Zusammenarbeit mit dem „Google News Lab“ die häufigsten „how to“-Suchanfragen – also die besonders kitzelnden Fragen nach dem „wie“ – im Web visualisiert. „Wie kocht man Eier?" lautet etwa einer der Dauerbrenner rund um das Thema „Essen zubereiten“.

Ganz andere Fragen treiben da die jüngere Generation an: „Woher weiß ich, ob mich ein Mädchen gut findet?“ oder „Wie küsst man?“. Die Suchanfragen machen deutlich, wie wichtig Google inzwischen bei den alltäglichsten aller Fragen geworden ist. Google wird vor allem dann relevant, wenn es darum geht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

„Wie repariert man...?“

Heimwerker weltweit suchen laut „Search Index“ besonders häufig nach Anleitungen, um Fenster, Wände oder Türen wieder in Stand zu setzen. Sogleich folgen die „inneren Werte“ der eigenen vier Wände: Wie repariert man eigentlich Waschmaschine, Kühlschrank, Toilette, Glühbirne, Steckdose oder Spülbecken? Die Deutschen bestätigen den internationalen Durchschnitt.

Interessant ist dabei aber vor allem, dass auch einige regionale Unterschiede deutlich werden. Während sich Nordamerikaner und Asiaten laut Google vornehmlich um ihre Toiletten kümmern, haben Nord- und Osteuropäer eher ein Problem damit, im Dunkeln zu tappen. „Wie repariere ich eine Glübirne?“, wollen zum Beispiel viele Menschen in Norwegen oder Litauen wissen. In wärmeren Gefilden, etwa in Afrika, sind Kühlschränke dagegen ein wichtiges Thema.

Eine Auswahl der häufigsten „how to“-Fragen weltweit Gesundheit Wie nimmt man ab? Wie nimmt man zu? Wie wird man Akne los? Wie hört man auf zu schnarchen? Wie schläft man ein?

Liebe und Sex Wie küsst man? Wie wird man schwanger? Wie liebt man? Wie bekommt man eine Freundin? Wie küsst man französisch?

Ernährung Wie macht man Pfannkuchen? Wie kocht man ein Ei? Wie kocht man Reis? Wie macht man Eis? Wie kocht man Spargel?

Karriere Wie spart man Geld? Wie schreibt man einen Lebenslauf? Wie bindet man eine Krawatte? Wie startet man ein Business? Wie ändert man seinen Namen?

Hobby Wie zeichnet man (Cartoons/eine Rose)? Wie macht man Glibber? Wie spielt man Gitarre? Wie löst man den "Rubiks Cube"? Wie bastelt man ein Papierflugzeug?



Die Top-Anfragen sind so profan wie relevant. Alltag eben. Ganz vorne mit dabei: „Wie bindet man eine Krawatte?“ Aber eben auch: „Wie kocht man Reis?“ Interessant wird es auch, wenn eigentlich unzusammenhängende Suchanfragen im Trendverlauf über Jahre korrelieren. Die Suchanfrage, wie man denn mit Stäbchen isst, folgt einem ähnlichen Muster wie die Suchanfrage nach Reparaturanleitungen für Toiletten. Zufall? Wahrscheinlich.