Routenplaner mit neuer Funktion

Bonn. Die Suchmaschine hat ihre App für Android und IOS um eine neue Rubrik ergänzt. Dort soll aus den verfügbaren Daten der schnellste Weg zwischen Zuhause und der Arbeit errechnet werden.

Von Anja Wollschlaeger, 02.10.2018

In dieser Woche hat Google ein Update für die mobile App "Maps" bereitgestellt. Im Laufe der Woche soll das Update für Android und iOS zur Verfügung stehen. Mit einer neuen Funktion sollen Pendler mit aktuellen Informationen für den täglichen Weg durch den Stadtverkehr versorgt werden. Die schnellste Route wird nicht mehr, wie bisher, für jedes Verkehrsmittel getrennt berechnet. In dem eigenen Tab fasst die App nun Verkehrsinformationen für eine Route zu Fuß, mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr zusammen.

Voraussetzung ist die Einrichtung eines Pendlerbereichs, in dem die täglichen Ziele des Nutzers eingegeben werden. Verkehrsdaten über Stau auf der Strecke werden angezeigt und alternative Routen aufgezeigt.

In vielen Ländern geht das Update mit einer Integration von Echtzeitdaten aus dem öffentlichen Nahverkehr einher. So sollen Nutzer in 80 Regionen der Welt erfahren können, wo sich der Bus oder Zug genau befindet und ob er verspätet ist. Laut Google Deutschland gibt es diese Funktion hierzulande noch nicht.

Musik spielt die Karten-App nun auch ab. Sobald Nutzer im Auto sitzen, können sie ohne die App zu wechseln auch auf Titel in Google Play Music, Apple Music und Spotify zugreifen. Laut dem offiziellen Google Blog wird das Update in dieser Woche zum Download zur Verfügung gestellt. Während es am Donnerstag schon für Android getestet werden konnte, wird im Appstore noch die Version vpom 25. September angeboten.

„Sehr mächtige und umfangreiche App“

Blogger Jens Minor nennt Google Maps auf Googlewatchblog eine "sehr mächtige" und "sehr umfangreiche App". Das neue Design, das mit dem Update einher geht, nennt er einen Versuch, die Navigationsbuttons zu reduzieren. Google Maps ist laut Apptrace.de eine der am häufigsten heruntergeladenen Apps und steht in den Charts auf Platz sieben in Deutschland.

Google weiß, an welchem Ort man sich befindet, selbst wenn der Standortverlauf auf dem Smartphone pausiert. Die Datenerfassung auf dem Androidgerät können Nutzer jedoch auch ausschalten.