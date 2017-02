Fehlermeldung am Freitagmorgen

Bonn. Viele Besitzer von Google-Konten wurden am Freitagmorgen mit einem Schreck wach: Ihre Konten seien angeblich geändert worden, hieß es in einer Nachricht. Der Konzern gab nun jedoch Entwarnung.

24.02.2017

"Ihr Google-Konto wurde geändert. Melden Sie sich aus Sicherheitsgründen noch einmal an", lautete die Nachricht, die etliche Nutzer von Google -Konten am Freitagmorgen erhielten. Schnell machte sich in den sozialen Netzwerken die Sorge um einen Phishing-Versuch breit. Einige Nutzer erhielten zudem die Nachricht, dass auf vorhandenen Geräten neue Anmeldungen getätigt worden seien.

Eine Entwarnung von Google ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Das Unternehmen betonte noch in der Nacht über Twitter, dass die Sicherheit der Accounts durch das Problem nicht gefährdet gewesen seien. Die Nutzer sollten sich erneut einloggen oder bei Vergessen des Passworts die Wiederherstellungsfunktion zu nutzen. Wer die Zweifaktor-Authentifizierung nutzt, muss allerdings mit längerer Wartezeit bei Empfang der entsprechenden SMS rechnen. (ga)

We know some of you had issues signing in today. Please try again now. Rest easy -- your account's security was not affected.