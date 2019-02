Spiele für iPhone und iPad

28.02.2019 Berlin. König Fußball ist auch in den Game-Charts vertreten. Das Spiel für angehende Manager hat zwar einen Platz eingebüßt, hält sich aber stabil. Vor ihm rangiert eine App, die iOS-Nutzer zum Gewehr greifen lässt.

Die Game-Charts decken die ganze Palette an Spielwünschen ab. iOS-Nutzer können Fußballteams leiten, sich als Killer ausprobieren oder es ruhig angehen lassen und geheime Orte auf dem Pferd entdecken.

Das Spiel "Football Manager" (9,99 Euro) gibt es schon sehr lange. Die aktuelle Version bietet jedoch ein zeitgemäßes Erlebnis: Es bietet iOS-Nutzern die Möglichkeit, zwischen Hunderten von Teams aus 56 Ligen und 19 Ländern zu wählen. Sie können einen Topverein voller Spitzenspieler führen und sich darin üben, wichtige Entscheidungen zu treffen. Für noch mehr Spaß sorgt das neue Trainingsmodul, mit dem sich das eigene Team verbessern lässt.

Wer auf mehr Action aus ist, findet in "Hitman Sniper" (0,49 Euro) die ideale App. Die Spieler können in die Rolle des "Agent 47" schlüpfen und auf verschiedene Missionen gehen. So gilt es zum Beispiel in Montenegro ein Attentat in einem Luxusanwesen auszuklügeln. In Death Valley wartet hingegen eine Zombie-Herausforderung, bei der vor allem Präzision gefragt ist. Damit man die Aufträge effizient ausführt, gibt es 17 einzigartige Waffen zur Auswahl.

Etwas gemütlicher geht es bei dem Spiel "Horse Club" (4,49 Euro) zu. Gemeinsam mit den vier Freundinnen Hannah, Lisa, Sarah und Sofia begibt man sich auf den Lakeside-Pferdehof, wo ein Reitabenteuer beginnt. Nebenbei müssen die Tiere gefüttert und gepflegt werden, was nicht weniger Geschick abverlangt. Wer mag, kann auch bei der täglichen Hofarbeit helfen und in der Freizeit geheime Orte entdecken.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Doodle Jump Lima Sky 0,49 5 Pou Paul Salameh 2,29 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 7 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 8 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 10 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 2 Roller Splat! Voodoo kostenlos 3 RADIAL Voodoo kostenlos 4 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 5 PUBG MOBILE Tencent Mobile International Limited kostenlos 6 Homescapes Playrix Games kostenlos 7 Brawl Stars Supercell kostenlos 8 Idle Supermarket Tycoon - Shop Digital Things kostenlos 9 Tank Stars Playgendary kostenlos 10 Find Differences: Her Secret Fastone Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,49 4 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 5 The Room Fireproof Games 1,09 6 Tropico Feral Interactive Ltd 12,99 7 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99 8 The Room Two Fireproof Games 2,29 9 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 10 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99

Meistgeladene iPad-Games (dpa)