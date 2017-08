Hits für iPhone und iPad

25.08.2017 Berlin. Besonders angesagt bei den iOS-Gamern ist derzeit das neue Turnierspiel eines weltbekannten schwedischen Fußballers. Auch ein Basketball mit Flügeln und unterhaltsame Wurfduelle fesseln viele an ihre mobilen Geräte.

Sportgames stehen derzeit hoch im Kurs. Spätestens seit Profifußballer Zlatan Ibrahimović sein eigenes Spiel auf den Markt gebracht hat.

Bei "Zlatan Legends" treten die Gamer in einem intergalaktischen Turnier in verschiedenen Arenen gegeneinander an und können am Ende das Podium als Champion des Universums besteigen. Das Arcade-Sportspiel bietet dabei mehrere Schwierigkeitsstufen, belohnt Geschick und Entschlossenheit und landet bei den kostenlosen Apps auf Anhieb in den Top Ten.

Bei "Flappy Dunk" geht es darum, fliegende Basketbälle erfolgreich durch Korbringe zu navigieren und dabei nicht die Flügel zu verlieren. Dabei kann sich der Spieler besonderen Herausforderungen stellen und das Aussehen der Bälle mit gesammelten Skins verändern. Diese App schafft es in dieser Woche auf den ersten Rang der kostenlosen iPhone-Games.

Auch weiter hoch im Kurs: "Bowmasters - Top Multiplayer Bowman Archery Game". Dieses etwas makabre und gleichzeitig lustige Wurfspiel mit verrückten Charakteren ist ebenfalls kostenlos verfügbar und belegt Platz sieben bei den iPhone- und Platz fünf bei den iPad-Games.

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr! Lima Sky 0,49 8 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 9 Bike Race Pro - Besten Motorrad Spiele Top Free Games 0,49 10 Nexomon LIME TURTLE, INC. 3,49

Meistgeladene iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Flappy Dunk Voodoo kostenlos 2 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 3 Zlatan Legends Isbit Games AB kostenlos 4 2 For 2 Crazy Labs kostenlos 5 War Wings Miniclip.com kostenlos 6 Snake VS Block Voodoo kostenlos 7 Bowmasters - Top Multiplayer Bowman Archery Game Playgendary kostenlos 8 Silly Walks Part Time Monkey Oy kostenlos 9 Cooking Craze - Ein lustiges Restaurant-Spiel Big Fish Games, Inc kostenlos 10 Space Frontier Ketchapp kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 3 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 5,49 6 Geheimakte 2: Puritas Cordis Animation Arts Creative Gmbh 5,49 7 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 8 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99 9 Nexomon LIME TURTLE, INC. 3,49 10 The Room Fireproof Games 1,09

Meistgeladene iPad Games (dpa)