Hits für iPhone und iPad

03.08.2017 Berlin. Autos sind momentan ein großes Thema - auch für die Gamer. Auf den oberen Plätzen der App-Charts befinden sich gleich zwei Spiele, bei denen Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen. Ebenfalls beliebt ist die Vatersuche einer Engländerin.

Spiele simulieren oft die Realität. Deswegen lassen sich mit ihnen bestimmte Fähigkeiten leicht erlernen. Die Top-Apps der Woche beweisen das, indem sie unter anderem das Fahrverhalten, Management-Skills und Detektiv-Geschick fördern.

Autofreunde dürften an dieser Game-App ihren Spaß haben. "Driving School 2017" ist ein Fahrsimulator, mit dem Nutzer verschiedene Wagen ausprobieren können. Mit ihnen rasen sie über verschiedene Landstraßen, Autobahnen und sogar Wüsten und Berge. Wie richtige Autos enthalten die App-Modelle entweder ein Schaltgetriebe mit Kupplung oder eine Automatikschaltung. Ganz nebenbei lernen die Spieler auch noch die Verkehrsregeln.

In der Game-App "Motorsport Manager Mobile 2" spielen Autos ebenfalls eine große Rolle. Hier geht es aber nicht darum, selber zu fahren, sondern ein Motorsportteam zu gründen. Das Spiel schult die eigenen Management-Fähigkeiten, die wichtig werden, wenn man verschiedene Entscheidungen treffen muss. Welcher Fahrer passt am besten ins Team? Welches Auto soll entwickelt werden? Wie gewinnt man das Rennen. Das sind die Fragen, mit denen sich die Spieler beschäftigen müssen.

Es sind jedoch nicht nur Autos, die das Gamer-Herz höher schlagen lassen. Die Spieler erfreuen sich in dieser Woche auch an der Reise der Engländerin Katrielle Layton. Die Protagonistin von "Layton's Mystery Journey" sucht in London ihren vermissten Vater. Bei dieser Suche können die Spieler ihr helfen, indem sie Rätsel lösen und kriminelle Fälle aufklären.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Motorsport Manager Mobile 2 Playsport Games Ltd 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 5 Doodle Jump - ACHTUNG: Höchste Ansteckungsgefahr! Lima Sky 0,49 6 Layton’s Mystery Journey Level-5 Inc. 17,99 7 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 8 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 9 Bike Race Pro - Besten Motorrad Spiele Top Free Games 0,49 10 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 2 Space Frontier Ketchapp kostenlos 3 Scale 101 Digital Co. kostenlos 4 Driving School 2017 Alexandru Marusac kostenlos 5 Snake VS Block Voodoo kostenlos 6 Stadt Land Fluss - Wörtespiel Fanatee kostenlos 7 Subway Surfers Kiloo kostenlos 8 The Elder Scrolls: Legends Heroes of Skyrim Bethesda kostenlos 9 Last Day On Earth: Zombie Survival Andrey Pryakhin kostenlos 10 Pokémon GO Niantic, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 7,99 2 Layton’s Mystery Journey Level-5 Inc. 17,99 3 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 4 Motorsport Manager Mobile 2 Playsport Games Ltd 4,49 5 Full Throttle Remastered Double Fine Productions, Inc. 5,49 6 ROME: Total War - Alexander Feral Interactive Ltd 5,49 7 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 5,49 8 The Room Fireproof Games 1,09 9 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Games (dpa)