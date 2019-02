Spiele für iPhone und iPad

Bei "The Escapists 2" können die Spieler aus sechs Gefängnissen fliehen.

13.02.2019 Berlin. Auf den oberen Plätzen der iOS-Game-Charts ist diese Woche nur wenig Bewegung. Für etwas frischen Wind sorgt ein Escape-Spiel in einer optimierten Version.

Schlösser bauen, Villen dekorieren, aus dem Gefängnis ausbrechen: Die Game-Charts decken eine große Bandbreite an Spiel-Wünschen ab. Darunter sind Apps vertreten, die die Nutzer vor große Herausforderungen stellen.

Das Spiel "Escapists 2: Taschen-Ausbruch" (7,99 Euro) ist dafür der beste Beweis. Es zeigt, das Gefängnisausbrüche nicht nur im richtigen Leben spektakulär sind, sondern auch auf dem Display. Die zweite Version des Spiels besetzt in dieser Woche in den Top Ten für das iPad den achten und in den Top Ten für das iPhone den neunten Platz. Es überzeugt die Gamer damit, dass sie aus sechs Gefängnissen mit verschiedenen Motiven fliehen können. Für "Escapists 2" haben die Entwickler sogar mehrere Fehler behoben.

Weiterhin beliebt ist das Spiel "Matchington Mansion", das Nutzer kostenlos herunterladen können, um eine Villa zu dekorieren. Dafür müssen sie Puzzles lösen und verschiedene Symbole kombinieren. Den Spielern stehen viele bunte und unterhaltsame Charaktere zur Seite, deren Hilfe die kreative Arbeit erleichtert.

Von den oberen Plätzen lässt sich auch "Minecraft" (7,99 Euro) nicht verdrängen. Das Spiel löst immer noch große Faszination aus, weil es unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung stellt, die die Gamer nutzen können, um die wildesten Häuser und Schlösser zu bauen. Ganz nebenbei gibt es spannende Welten zu erleben.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 5 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 6 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 7 Pou Paul Salameh 2,29 8 Doodle Jump Lima Sky 0,49 9 Escapists 2: Taschen-Ausbruch Team17 Software Ltd 7,99 10 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 2 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 3 Ball Mayhem Voodoo kostenlos 4 Paint Pop 3D Good Job Games kostenlos 5 Brawl Stars Supercell kostenlos 6 Homescapes Playrix Games kostenlos 7 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 8 Merge Factories rui guo kostenlos 9 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 10 Subway Surfers Kiloo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,49 4 The Room Fireproof Games 1,09 5 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 6 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 7 The Room Two Fireproof Games 2,29 8 Escapists 2: Taschen-Ausbruch Team17 Software Ltd 7,99 9 Linelight BT Productions 2,29 10 Die Legenden von Andor USM 5,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)