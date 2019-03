Spiele für iOS-Nutzer

07.03.2019 Berlin. Auch in dieser Woche bieten die Spiele in den iOS-Game-Charts große Vielfalt und Kontraste. Während es etwa bei "Skylanders™ Ring of Heroes" um actiongeladene Abenteuer geht, regt "Find Differences: Her Secret" zum genauen Hinsehen an.

Vergangene Woche war "Skylanders™ Ring of Heroes" in den iOS-Game-Charts noch nicht vertreten. Jetzt hat es das Spiel in die Top Ten der meistgeladenen iPad-Games geschafft. "Find Differences: Her Secret" bleibt stabil auf Platz zehn der meistgeladenen iPhone-Games.

"Skylanders™ Ring of Heroes" (kostenlos) bietet ein episches Abenteuer mit viel Action. iOS-Nutzer können ein Dream-Team aus verschiedenen Skylanders bilden und sich dadurch stärker machen als zuvor. Jeder verfügt über eigene Fähigkeiten. Es geht also darum, die Krieger klug zu kombinieren, um aus dem Kampf gegen Schurken als Sieger hervorzugehen.

Weniger martialisch geht es in dem Spiel "Find Differences: Her Secret" (kostenlos) zu. Es erfordert eher Konzentration und genaues Hinsehen. Die iOS-Nutzer müssen auf zwei identischen Bildern innerhalb einer beschränkten Zeit fünf Unterschiede feststellen. Wer 16 Puzzles löst, kann anschließend den Schwierigkeitsgrad erhöhen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Pou Paul Salameh 2,29 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 Dealer's Life Abyte Entertainment 3,49 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Roller Splat! Voodoo kostenlos 2 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 3 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 4 Fortnite Epic Games kostenlos 5 Paint Pop 3D Good Job Games kostenlos 6 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 7 Helix Jump Voodoo kostenlos 8 RADIAL Voodoo kostenlos 9 Homescapes Playrix Games kostenlos 10 Find Differences: Her Secret Fastone Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,49 5 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99 6 The Room Fireproof Games 1,09 7 Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar Games 7,99 8 Mini Metro Dinosaur Polo Club 4,49 9 Star Traders: Frontiers Trese Brothers 7,99 10 Aerofly FS 2019 IPACS 7,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)