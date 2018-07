Phishing-Versuche

Das Bundesfinanzministerium warnt vor Phishing-Mails, die in seinem Namen verschickt werden.

Bonn. Betrüger bringen zurzeit E-Mails im Namen des Bundesfinanzministeriums in Umlauf und versprechen darin Steuererstattungen. Adressaten sollten die Nachrichten unbedingt ignorieren.

Von Andreas Dyck, 10.07.2018

Das Bundesfinanzministerium warnt vor betrügerischen E-Mails, die zurzeit in Umlauf gebracht werden. Demnach versenden Betrüger die Nachrichten im Namen des Ministeriums und versprechen den Empfängern eine Steuererstattung. Die Adressaten werden aufgefordert, einem Link in der E-Mail zu folgen. Dieser führt zu einer Internetseite, auf der eine Aktualisierung von Kontoinformationen gefordert wird. Bei den Nachrichten handelt es sich um sogenannte Phishing-Mails, mit denen Betrüger an persönliche Daten kommen wollen.

Das Finanzministerium warnt davor, auf solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren. Steuererstattungen müssten grundsätzlich nicht per E-Mail beantragt werden. Empfänger solcher Nachrichten sollten diese löschen und keinesfalls auf den Link klicken oder persönliche Daten weitergeben.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor den neuen Betrugsversuchen: