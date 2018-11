Menlo Park. Auf Twitter häufen sich derzeit Meldungen über einen Fehler im sozialen Netzwerk Facebook. Mehrere Jahre alte Nachrichten wurden Nutzern offenbar als neu angezeigt.

Von Anja Wollschlaeger, 27.11.2018

Das soziale Netzwerk Facebook irritiert aktuell einige Nutzer. Am Montag häuften sich auf Twitter Meldungen, dass Facebook-Nutzer plötzlich mehrere Monate alte Nachrichten erhalten hatten. Einigen Empfängern sollen sogar Nachrichten von inzwischen Verstorbenen angezeigt worden sein, wie etwa Twitter-User @adamadzp. „Viele der Nachrichten waren von dem Tag, an dem mein partner Dean starb.“

Dem US-Nachrichtenportal "Mashable" hat Facebook bestätigt, dass solche Nachrichten am Montag bei einigen Nutzern angezeigt wurden. Die Ursache sei ein Software Update gewesen. Der Fehler sei nun vollständig behoben. Für „Unannehmlichkeiten“ bei den Nutzern entschuldigte sich Facebook.

Thank you @facebook for sending me notifications of messages sent over a year old. Many were from the day my partner, Dean, passed away & now I've spent my evening in fear of what else I'm going to see.