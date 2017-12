"Bitte teilen...": Solche Beiträge will Facebook künftig mit einem speziellen Algorithmus schnell erkennen und bestrafen.

19.12.2017 Menlo Park. Mit Facebook lässt sich die eigene Reichweite vergrößern. Deswegen rufen viele Nutzer zum Teilen ihrer Beiträge auf. Laut Facebook sollen solche Posts in Zukunft genau das Gegenteil bewirken.

Facebook will einigen der nervigsten Beiträgen im sozialen Netzwerk an den Kragen. Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag erklärt, sollen Posts, die zum Markieren, Teilen oder Abstimmen mittels Emojis aufrufen, künftig weniger prominent angezeigt werden.

Ein Algorithmus soll künftig solche Engagement Bait genannten Beiträge erkennen und ausblenden. Nutzer und Seiten, die ständig solche Beiträge verfassen, sollen durch Reichweiteneinbußen bestraft werden. Nicht bestraft werden sollen Beiträge, die solche Techniken nutzen, um etwa nach verschwundenen Personen zu suchen oder nach echten Nutzerbeiträgen fragen, zum Beispiel nach Reisetipps. (dpa)