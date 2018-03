Die Änderungen bei Facebook waren zur Anpassung an die neuen europäischen Regeln seit Monaten in Arbeit.

Bonn. Aufgrund der massiven Kritik um die Datennutzung bei Facebook hat das Social Network Unternehmen jetzt reagiert. Neue Privatsphäre-Einstellungen sollen den Nutzern mehr Übersicht und Transparenz bieten.

Von Isabelle Assenmacher, 29.03.2018

Auf die Verkündigung von Mark Zuckerberg für mehr Datenschutz folgen Taten: Facebook hat die starke Kritik der letzten Wochen in Anspruch genommen und neue Privatsphäre-Einstellungen gestaltet. Nutzer sollen zukünftig von einer einfachen Menüführung und der Einsicht und dem Zugriff auf eigene Informationen profitieren. Das teilt das Social Network am Donnerstagmorgen in einem Blogspot mit.

Große Kritik löst Handlung aus

Durch die zahlreiche Kritik rund um den Datennutzungsskandal von Facebook ist der Konzern ins Wanken geraten. Der Börsenwert ist seit dem Bekanntwerden der Affäre vor eineinhalb Wochen stark gesunken. Mehrere Unternehmen und zahlreiche Nutzer verließen das Social Network. Jetzt reagiert das Unternehmen auf die negative Kritik: "Die vergangene Woche hat gezeigt, dass noch sehr viel Arbeit vor uns liegt."

"Wir haben vielfach gehört, dass unsere Privatsphäre-Einstellungen und andere wichtige Tools nur schwer zu finden sind und dass wir Menschen besser darüber informieren müssen.", heißt es. Auf die ersten Maßnahmen von Facebook sollen in den nächsten Wochen weitere Folgen. Das Unternehmen arbeite schon seit längerer Zeit an einer Lösung um den Nutzern den Schutz ihrer Daten leichter zugänglich zu machen.

Auch die Geschäftsführerin (chief operating officer) von Facebook Sheryl Sandberg äußert sich mit einem Post auf Facebook: "Wir wissen, dass wir euch mehr helfen müssen die Privatsphäre auf Facebook zu kontrollieren." Sie kündigt ebenfalls Änderungen in den nächsten Wochen an, die den Nutzern das Kontrollieren der eigenen Daten vereinfachen sollen.

Neue mobile Version der Privatsphäre-Einstellungen

Der erste Schritt den Facebook macht, ist die neue Gestaltung der Privatsphäre-Einstellungen auf mobilen Geräten. "Die Einstellungen sind jetzt nicht mehr auf fast 20 verschiedene Unterseiten verteilt, sondern an einem Ort zugänglich.", erklären die Facebook-Managerinnen Erin Agen und Ashlie Beringer.

Das Feedback der Nutzer soll berücksichtigt worden sein: Erklärungen, wie die Kontrollmöglichkeiten aussehen und funktionieren sollen helfen sich schneller und besser zurechtzufinden. Vom Menü aus soll das Konto sicherer gemacht und persönliche Informationen kontrolliert werden können. Wer Beiträge und Profilinformationen sieht, sowie die angezeigten Werbeanzeigen kann vom neuen Menü aus gesteuert werden.

Foto: Facebook Facebook stellt das neue Design der Privatsphäre-Einstellungen auf mobilen Geräten vor.

Facebook-Daten finden, herunterladen und löschen

"Es ist einerseits wichtig, Richtlinien zu haben, die erklären, welche Daten wir sammeln und wie wir diese verwenden.", geben die Managerinnen den Kritikern Recht. Die Funktion "Zugriff auf deine Informationen" soll in Zukunft ermöglichen Beiträge, Reaktionen und Kommentare zu verwalten. Was die Nutzer nicht mehr auf Facebook haben wollen, kann vom Profil und der Chronik gelöscht werden.

Auch die Erstellung einer Sicherungskopie der eigenen Daten soll nun möglich sein. "Darüber hinaus machen wir es einfacher, die von dir mit Facebook geteilten Daten herunterzuladen – schließlich sind es deine Daten", erklären Agen und Beringer. Außerdem wird es künftig möglich sein, diese zu einem anderen Dienst zu verlagern. Das gehört zu den Anforderungen der europäischen Grundverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt.

Ob die Ankündigungen die Gemüter der erbosten Nutzer besänftigen können, wird sich zeigen. Der Aktienkurs von Facebook ist seit der Verkündigung um rund einen Prozent gestiegen. Jedoch äußern sich viele zu dem Post von Sheryl Sandberg negativ. Die Reaktion von Facebook komme zu spät und wäre zu wenig, so eine Facebook-Nutzerin.