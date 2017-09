Sheryl Sandberg auf IAA

14.09.2017 Frankfurt/Main. Facebook bringt sich mit seiner Erfahrung bei künstlicher Intelligenz vorsichtig als möglicher Partner für die Autobranche ins Gespräch.

Das Online-Netzwerk kündigte zum Besuch von Top-Managerin Sheryl Sandberg auf der IAA in Frankfurt eine Partnerschaft mit dem "Digital Hub Mobility" in München an, das ein Testumfeld für neue Mobilitätskonzepte und Geschäftsmodelle aufbauen will. In dem Hub arbeiten Autobauer, Zulieferer, Forscher und Tech-Firmen zusammen.

Facebook investiert massiv in die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Am Donnerstag wurde auch bekanntgegeben, dass das Online-Netzwerk eine KI-Professur an der privaten Fachschule CODE University in Berlin sponsern werde. (dpa)