Facebook-Entwicklerkonferenz F8

San José. Im kalifornischen San José findet heute die jährliche Entwicklerkonferenz F8 statt. Facebook stellt bei der Veranstaltung neue Dienste und Strategien vor. Nach der Veröffentlichung eines Mordvideos steht der Online-Dienst wieder in der Kritik.

18.04.2017

Facebook präsentiert am heutigen Dienstag seine jährliche Entwickler-Konferenz im kalifornischen San José. Das zweitätige Event bietet in mehreren Vorträgen und Touren Informationen rund um die Erneuerungen und die Technik hinter dem Online-Portal Facebook an. Dabei sollen neue Technologien vorgestellt und aktuelle Themen besprochen werden.

Die Konferenz wird allerdings überschattet von einem nun aufgetauchten Mordvideo: Zwei Stunden lang war das Video auf der Facebook-Seite zu sehen: Der 37-jährige Steve Stephens soll am Sonntag in Cleveland im amerikanischen Bundesstaat Ohio einen 74-jährigen Rentner erschossen haben.

Scheinbar zufälliger Mord auf Facebook gezeigt

Über das Motiv herrscht Rätselraten. Es scheint, als habe er sein Opfer auf der Straße nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und kaltblütig erschossen.

Der alte Mann befand sich nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg von einem Osteressen mit seinen Kindern, als sich der Mord ereignete. Medienberichten zufolge fuhr Stephens rechts an den Straßenrand und forderte den Rentner auf, den Namen Joy Lane auszusprechen. "Joy Lane?", sagte dieser daraufhin fragend. "Ja, sie ist der Grund für das, was Dir jetzt zustößt", antwortete der mutmaßliche Täter. Er fragte sein Opfer noch nach seinem Alter. Dann drückte er ab.

Eine Frau mit dem Namen Joy Lane erklärte gegenüber dem Sender CBS, sie habe mit dem Verdächtigen über mehrere Jahre eine Beziehung gehabt. Es tue ihr leid, was passiert sei, schrieb sie in einer Kurzmitteilung an den Sender. "Steve ist wirklich ein netter Kerl. (...) Er war freundlich und liebenswürdig zu mir und meinen Kindern." Nach Angaben von Polizeichef Williams befand sich die Frau in Sicherheit.

Die Mutter des Verdächtigen sagte CNN, er sei "wütend auf seine Freundin" gewesen und habe deshalb auf Menschen geschossen. Sie habe am Sonntag mit ihrem Sohn gesprochen. Sie könne nicht glauben, was passiert sei.

Die Sicherheitsbehörden gingen etlichen Hinweisen nach. Mehrere Schulen im benachbarten Bundesstaat Pennsylvania wurden am Montag vorübergehend geschlossen, nachdem der Verdächtigen dort gesehen sein worden soll. Nach Darstellung der Polizei gab es aber keine Erkenntnisse, dass er sich tatsächlich dort aufhielt.

Die Polizei machte unmissverständlich deutlich, dass sie bereit sei, den Flüchtigen zu erschießen, sollte er sich nicht stellen. Diese Botschaft richtete Polizeichef Calvin Williams auch an Freunde und Verwandte des Mannes. "Wenn ihr im helfen wollt, dann tragt dazu bei, dass er sich stellt", betonte er. Das sei die einzige Möglichkeit für ihn, unversehrt zu bleiben. Williams richtete auch mehrere direkte Appelle an den Verdächtigen, sich zu stellen.

Facebook äußert sich zu Kritik

Das Video ist inzwischen bei Facebook gelöscht worden. Von der Veröffentlichung bis zum Löschen sind jedoch über zwei Stunden vergangen. Das sorgte für Kritik.

In einem Statement äußerte sich Facebooks Vizepräsident für globale Operationen, Justin Osofsky, zu der Kritik an dem Online-Dienst. Er betonte, dass die Veröffentlichung der Tatabsichten und der Gewalttat durch den Täter der Facebook-Politik und den Werten des Unternehmen widerspreche. Er schrieb außerdem, dass innerhalb von 23 Minuten nach der ersten Meldung durch Nutzer das Profil des Täters gesperrt worden wäre. Um die Moderation der Beiträge auch zukünftig zu gewährleisten, würden konstant neue Technologien entwickelt und eingesetzt.

Zudem veröffentlichte er einen zeitlichen Ablauf der Ereignisse:

11:09AM PDT — First video, of intent to murder, uploaded. Not reported to Facebook.

11:11AM PDT — Second video, of shooting, uploaded.

11:22AM PDT — Suspect confesses to murder while using Live, is live for 5 minutes.

11:27AM PDT — Live ends, and Live video is first reported shortly after.

12:59PM PDT — Video of shooting is first reported.

1:22PM PDT — Suspect’s account disabled; all videos no longer visible to public.

Immer wieder kommt es zu Gewalttaten, die im Internet veröffentlicht werden. Zuletzt erregte die Veröffentlichung eines Mordes an einem Jungen in Herne die Öffentlichkeit. Auch Videos von Vergewaltigungen und Misshandlungen sind in der Vergangenheit immer wieder per Live-Stream oder Post auf Facebook-Seiten veröffentlicht worden.

Für Facebook könnte die Kontroverse die Entwicklerkonferenz F8 im kalifornischen San José überschatten, die Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) eröffnen will. Hinzu kommt die immer wieder aufkommende Kritik im Hinblick auf sogenannte "Fake news", die sich über Facebook verbreiten. (ga)