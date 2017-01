Soziales Netzwerk

13.01.2017 BONN. Und dann schlug Freitag der 13. doch noch zu: Am frühen Abend trat eine der großen Katastrophen in der Welt des Internets ein - nichts ging mehr auf Facebook.

Kennen Sie das? Sie müssen sich auf einmal im realen Leben unterhalten? Am Freitag war es nach längerer Zeit wieder einmal so weit: Das soziale Netzwerk Facebook zeigte bei vielen Usern bis gegen 19 Uhr nichts weiter als eine Fehlermeldung an. "Leider ist etwas schief gelaufen", prangte in großen Lettern dort, wo sich sonst Katzen-, Essensfotos und allerlei weitere Nichtigkeiten mit seriösen Nachrichten treffen.

Doch, man mag es kaum glauben: Auch an diesem Freitagabend drehte sich die Welt weiter. Und so manch einer mag sich gedacht haben: Wie gut, dass es noch Twitter gibt. Die Reaktionen auf die Facebookstörung ließen jedenfalls nicht lange auf sich warten.

(Laszlo Scheuch)