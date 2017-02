Wer Will Smith als "Prinz von Bel-Air" erkennt, erntet beim VHS-Retrominder Punkte.

09.02.2017 Paris. Ein verschwommenes Bild, verwaschene Farben - und mittendrin flimmert der "Prinz von Bel-Air" über die Lochmaske des Röhrenfernsehers. Keine Frage: Der "VHS-Retrominder" schafft es, den Besucher der Webseite in die 1980er und 1990er Jahre zurückzuholen.

Der " VHS-Retrominder " versetzt User zurück in die 1980er und 1990er Jahre. Bei dem interaktiven Quiz geht es darum, in anderthalb Minuten möglichst viele Filme, Serien, Bands, Spiele, Sportler und andere Promis aus dieser Zeit, dem VHS-Zeitalter, zu erkennen.

Dazu muss einfach beispielsweise der Name des Schauspielers mit der Tastatur eingegeben und mit der Eingabetaste bestätigt werden; fällt einem aber etwa der Filmtitel zur gezeigten Szene schneller ein, bringt das dieselben Punkte. Weiß man irgendwo zwischen "Top Gun" und "Over the Top", David Bowie und Kris Kross oder "Xenia" und "Der Prinz von Bel-Air" nicht weiter, kann man eine Frage auch einfach überspringen. Schöpfer der liebevoll gemachten digitalen Retrospektive auf zwei analoge Dekaden ist die Pariser Digitalagentur Viens-là. Das Quiz sollte im Chrome-Browser gespielt werden.