Geplantes digitales Sicherheitskonzept

Bonn. Klingt skurril - soll aber schon bald Realität werden: Die EU testet an den Außengrenzen in Ungarn, Lettland und Griechenland automatisierte Lügen-Detektoren für Einreisende. Damit sollen stark frequentierte Grenzübergänge entlastet und sicherer werden.

Von Dierk Himstedt, 02.11.2018

Es hört sich wie Science Fiction an, was die EU nun an ihren Außengrenzen testen will. Wie die Europäische Kommission auf ihrer Homepage mitteilt, werden in einem mehrere Monate andauernden Pilot-Projekt Lügen-Detektoren-Systeme an hoch frequentierten Grenzübergängen in Ungarn, Lettland und Griechenland eingeführt. Sie sollen Einreisende über ein automatisiertes Frage-Antwort-Verfahren überprüfen und damit die Abfertigung an den Grenzübergängen deutlich beschleunigen.

Das System namens "iBorderCtrl" nutze für die Überprüfung der Einreisenden existierende oder bereits geprüfte Technologien aus dem Bereich der biometrischen Datenspeicherung und Lügenerkennung, so der EU-Projektkoordinator George Boultadakis von European Dynamics in Luxemburg. Der virtuelle "Grenzkontrolleur" stelle den Einreisenden Fragen wie "Was ist in Ihrem Koffer?" und "Wenn Sie den Koffer öffnen, wird sich dann bestätigen, dass Ihre Antworten richtig waren?", so Boultadakis weiter. Dabei erfasse das System Mikrogesten der antwortenden Reisenden, die sie im Falle einer Lüge entlarven können. Das System basiert auf künstlicher Intelligenz und wird als "smarter" Lügendetektor bezeichnet.

Einreisende, die den Test bestehen, erhalten laut Angaben der EU-Kommission einen Code, mit dem sie die Grenze dann passieren können. Falls nicht, werden die Reisenden automatisch an einen menschlichen Agenten weitergeleitet, der die Überprüfung fortführt. Mit diesem vorgelagerten automatischen Prüfverfahren sollen die Grenzbeamten an den hoch frequentierten Übergängen der EU-Außengrenzen entscheidend entlastet werden, so die Aussage der Kommission. Ziel sei es, damit die Grenzübergänge sicherer zu machen - sprich, die illegale Einwanderung zu erschweren sowie Kriminelle und Terroristen besser aufspüren zu können.